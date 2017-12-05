Главный промышленник Алтая рассказал, почему нужно спасать моторный завод и что происходит на предприятиях-гигантах

— Владимир Михайлович, одно из последних известий, которое обеспокоило промышленников: в Налоговый кодекс вернули налог на движимое имущество организаций. В свое время федеральные власти позволили его не платить, чтобы компании провели модернизацию. Теперь послабление устраняется. Насколько увеличится нагрузка на них?

— Не думаю, что эти сообщения должны встревожить собственников предприятий. Во-первых, в правительстве РФ рассматривают возможность продлить мораторий на этот вид налогообложения. Во-вторых, не соглашусь, что налог на движимое имущество столь уж сильно влияет на процессы модернизации действующих производств.

Куда большее значение имеют налоговые льготы на основные фонды, вводимые в ходе технологического перевооружения, а также на лизинг сложного и дорогостоящего оборудования. Эти меры действенны. Предприятия Алтайского края за 10 месяцев 2017 года получили из краевого лизингового фонда более 95 млн рублей. Это на 16% больше, чем за тот же период 2016 года.

Завод не заканчивается

— Что сейчас происходит на АМЗ? Что делают краевые власти, чтобы спасти предприятие, которое проходит процедуру банкротства?

— Завод работает нестабильно, объемы производства и численность работников снижаются, а кредиторская задолженность, напротив, растет. Регулярно случаются срывы поставок необходимых комплектующих. Предприятию критически не хватает оборотных средств, в том числе на зарплату, налоги, расчеты с поставщиками энергии. Об инвестициях, к сожалению, речь даже не идет.

Все это происходит на фоне финансово-экономических проблем в концерне "Тракторные заводы", куда входит алтайское предприятие.

Позиция правительства Алтайского края такова: АМЗ, безусловно, необходимо спасать. В ноябре губернатор Александр Карлин отправил обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову с ходатайством сохранить промплощадки АМЗ в Барнауле.

По поручению правительства РФ создана межведомственная рабочая группа под председательством замглавы Минпромторга Александра Морозова. В нее входит и представитель Алтайского края. Задача группы — разработать меры, которые помогут стабилизировать работу структур концерна "Тракторные заводы", в том числе АМЗ.

Перспективы у завода есть. В его продукции в первую очередь нуждаются сборочные производства региона. Тракторы и комбайны с алтайскими двигателями уже прошли полевые и государственные испытания. После незначительных доработок этими моторами могут комплектовать технику не только в крае, но и на головных предприятиях. Нужно только обеспечить стабильное качество и гарантировать объем производства. По предварительным оценкам, потребность в двигателях АМЗ составляет 2 тыс. единиц в год, и это без учета поставок в интересах предприятий концерна.

— В первом полугодии в 30 раз вырос объем производства вагонов на Барнаульском ВРЗ. Удалось ли предприятию сохранить этот темп?

— ВРЗ получил большой заказ на изготовление 1 тыс. вагонов. С этим и связано резкое увеличение объемов производства. По итогам 10 месяцев рост превысил 2,3 раза относительно такого же периода прошлого года. До конца 2017-го этот темп сохранится. В целом за год завод выпустит 770 новых вагонов и отремонтирует 2070 единиц подвижного состава.

— Стало ли известно, когда "Алтайвагон" войдет и войдет ли в госкорпорацию "Ростех"?

— Не могу ответить на этот вопрос. Это прерогатива собственников и руководства компании. Пока они официально не объявили об этом событии.

— В начале года вы рассказывали, что "Алтайский химпром" приступил к производству новых продуктов, которые проходили долгий этап сертификации. Что сейчас с этим проектом? Каковы его объемы и перспективы?

— "Алтайский химпром" запустил инвестпроект в 2014 году. Его цель — разработать и внедрить в производство технологии, которые позволят существенно увеличить ассортимент новой импортозамещающей продукции. Для этого компания восстановила несколько производств, которые раньше действовали на "Алтайхимпроме".

В 2016 году там ввели в эксплуатацию новые технологические линии по производству противотурбулентной присадки, деэмульгаторов, брэйкеров Fore. Присадку уже сертифицировали. Ее основные потребители — нефтедобывающие предприятия. В январе – сентябре 2017 года "Алтайский химпром" произвел 112 тонн этой продукции. В планах компании на 2018 год — увеличить производство присадки до 600–800 тонн.

— Новые собственники "Алтайского химпрома", заходя на площадку, собирались провести ревизию всего имущественного комплекса: он был большим, дорогим в содержании и изношенным. Вы знаете что-нибудь о результатах этой оценки?

— По информации, имеющейся у нас, собственники завершили ревизию земельных участков, провели межевание и в судебном порядке определили их кадастровую стоимость. Так предприятие сократило для себя земельный налог.

— На днях появилась информация о том, что "Первая грузовая компания" планирует построить в Алтайском крае вагоноремонтное предприятие. Что вам известно об этих планах?

— Руководство компании рассматривает разные варианты размещения, в том числе и Заринск. Однако окончательный выбор еще не сделан.

Поставили на паузу

— В последние два-три года сельхозмашиностроение в крае показывало очень высокие темпы прироста. В 2017 году динамика сохранилась или произошло насыщение рынка?

— Да, эта отрасль развивается более высокими темпами, чем промышленность региона в целом. В 2017 году предприятия сельхозмашиностроения выпустят более 9 тыс. единиц техники на общую сумму 14 млрд рублей. Три года назад эти показатели были 2,6 тыс. и 2,1 млрд соответственно.

— Что сдерживает развитие местных производителей сельхозтехники?

— Спрос на рынке пока неустойчив. Положение отечественных производителей будет зависеть от таких факторов, как прибыль аграриев, размер их инвестиций в приобретение техники, от насыщенности рынка, эффективности мер господдержки и так далее.

— Какой будет господдержка этой отрасли в 2018 году? Продолжит ли действовать постановление правительства, по которому государство компенсирует заводам скидки на технику, предоставляемые аграриям?

— В проекте бюджета предусмотрено 8 млрд рублей на поддержку сельхозмашиностроения в 2018 году. Также в октябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что дополнительно отрасль получит еще 2 млрд рублей субсидий.

Программа постановления № 1432 пока приостановлена. С предложением продлить ее действие и увеличить объемы финансирования выступили руководители более 30 регионов, лидеры фракций Госдумы, аграрии и сельхозмашиностроители.

В 2017 году суммарный объем субсидий по этому постановлению составит 15,7 млрд рублей. Из них более 200 млн получат три алтайских предприятия: "Рубцовский завод запасных частей", "Агроцентр" и "Алтайский завод сельскохозяйст­венного машиностроения" (АЗСМ). В дальнейшем присоединиться к программе намерены "АНИТИМ" и "СиСорт".

По примеру Toyota

— Многие алтайские промпредприятия переходят или хотят перейти на бережливое производство по примеру Toyota. Как думаете, это просто модное веяние или направление, которым придется заняться всем?

— В октябре по инициативе алтайского центра кластерного развития прошел круглый стол, посвященный внедрению этой системы на предприятиях машиностроительной отрасли. Участникам представили опыт Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ) и АЗСМ.

Например, завод сельхозмашиностроения уже третий год внедряет программу повышения производительности труда, в основе которой лежит система бережливого производства.

Благодаря в том числе этому завод в условиях импортозамещения и высокого спроса сумел значительно увеличить объемы производства. И в 2015, и в 2016 годах объемы выпуска продукции на предприятии удваивались. В этом году, по предварительным оценкам, производство сельхозтехники здесь прирастет еще на 60%.

Также среди предприятий, которые продвинулись во внедрении системы бережливого производства, можно отметить "Бийский олеумный завод", "Завод механических прессов", завод "Нордика" и другие.

Я уверен: внедрение этих принципов — не дань моде, а необходимость, которую осознает все больше руководителей предприятий.

Специальный вопрос

— Назовите три инвестпроекта в алтайской промышленности и энергетике, за которыми вы наблюдаете с наибольшим интересом.

— Первый: освоение Корбалихинского месторождения компанией "Сибирь-Полиметаллы". По величине запасов оно крупнейшее в регионе. Предприятие планирует разрабатывать его более 20 лет, добывая до 1,5 млрд тонн руды в год. С реализацией именно этого проекта мы связываем перспективы стабильной работы добывающей отрасли в регионе.

Вывод Корбалихинского рудника на проектную производительность потребует и увеличения мощностей по обогащению руды. Потому вскоре начнется реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики. Сейчас на ней перерабатывается 600–700 тыс. тонн руды в год, из которых около двух третей — руда Степного месторождения, а одна треть — Корбалихинского. В планах предприятия — довести объемы переработки руды до 1,5 млрд тонн в год. Специалисты уже разрабатывают проектно-сметную документацию реконструкции.

Второй проект — в легкой промышленности. Компания "Меланжист Алтая" с 2017 года модернизирует ткацкое производство, приобретает 50 высокопроизводительных станков. Проект расширит производственные мощности до 6,6 млн погонных метров тканей в год. Планируемый объем инвестиций — около 750 млн рублей.

И третьим назову инвестпроект АЗПИ по производству импортозамещающей топливной аппаратуры типа CommonRail для двигателей стандарта "Евро-5" и выше. Фонд развития промышленности РФ выдал АЗПИ льготный государственный кредит. Реализация проекта позволит снизить долю импорта на отечественном рынке до 50% (сейчас она 98%) и обеспечить ведущих российских производителей дизельных двигателей — КамАЗ и "Автодизель" — современной отечественной топливной аппаратурой.

О закрытии барнаульской ТЭЦ-2

— Официальных документов по выводу Барнаульской ТЭЦ-2 в правительство Алтайского края не поступало. Схемой теплоснабжения до 2032 года, принятой 30 марта 2017 года, вывод из эксплуатации ТЭЦ-2 не предусмотрен.

Досье

Владимир Михайлович Локтюшов родился 20 апреля 1960 года в Брянске. В 1984 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности "двигатели внутреннего сгорания", по распределению попал на барнаульский "Трансмаш". До 1991 года был инженером-конструктором, после работал на руководящих должностях завода. В 2002 году его назначили зампредседателя краевого комитета по промышленности, а в 2006 году — заместителем начальника отраслевого управления. С 1 января 2017 года Локтюшов возглавил управление. Женат, воспитывает троих детей.

Цифра

104,6% составил индекс промышленного производства в Алтайском крае за три квартала 2017 года.