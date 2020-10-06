За гранитные скамейки в центре города наказали заместителя мэра

Заместитель главы Владивостока Сергей Русских, курировавший работу управления дорог и благоустройства мэрии, освобожден от должности после установки гранитных скамеек, которые раскритиковали горожане, сообщает «Интерфакс».

«Русских переведен на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Такое кадровое решение принял глава города Олег Гуменюк», — сказали в пресс-службе мэрии.

Ранее во Владивостоке установили 10 вазонов, пять урн и 10 скамеек из гранита. Но горожане вкус администрации города не оценили .

Местные жители решили, что изделия больше похожи на атрибутику кладбища, и завершили композицию венками.

К пустующим вазонам жители принесли траурные венки с ленточками: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда». На лавочку положили таблички, которые обычно делают на надгробных плитах: «Эстетика и вкус (1860 — 2020)» и «Здравый смысл (1860 — 2020)».

Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту закупки муниципалитетом этих гранитных скамеек и вазонов. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что ответственные за установку этих скамеек должны быть наказаны вплоть до увольнения.