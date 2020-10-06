Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Работа и обучение

За гранитные скамейки в центре города наказали заместителя мэра

Заместитель главы Владивостока Сергей Русских, курировавший работу управления дорог и благоустройства мэрии, освобожден от должности после установки гранитных скамеек, которые раскритиковали горожане, сообщает «Интерфакс».

Во Владивостоке.
Во Владивостоке.
kremlin.ru

«Русских переведен на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Такое кадровое решение принял глава города Олег Гуменюк», — сказали в пресс-службе мэрии.

Ранее во Владивостоке установили 10 вазонов, пять урн и 10 скамеек из гранита. Но горожане вкус администрации города не оценили .

Местные жители решили, что изделия больше похожи на атрибутику кладбища, и завершили композицию венками.

К пустующим вазонам жители принесли траурные венки с ленточками: «Эстетика и вкус. Помним, скорбим» и «Комфортная городская среда». На лавочку положили таблички, которые обычно делают на надгробных плитах: «Эстетика и вкус (1860 — 2020)» и «Здравый смысл (1860 — 2020)».

Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту закупки муниципалитетом этих гранитных скамеек и вазонов. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что ответственные за установку этих скамеек должны быть наказаны вплоть до увольнения.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость