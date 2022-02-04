Закон и деньги. 11 YouTube-каналов о правовой и финансовой грамотности

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Lextorium

«Lextorium» — видеоблог, созданный для практикующих юристов и тех, кто интересуется правом. В нем публикуют ролики о банкротстве и субсидиарной ответственности, оспаривании сделок, купле-продаже бизнеса и гражданском страховании. Кроме того, на канале есть раздел «Английский для юристов».