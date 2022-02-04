Закон и деньги. 11 YouTube-каналов о правовой и финансовой грамотности

Автор этого канала — юрист с 20-летним стажем Геннадий Ефремов — рассказывает, как избежать «прессинга» от банков и микрофинансовых организаций. А еще он дает видеосоветы по гражданскому, семейному, уголовному и арбитражному праву.
Канал «Арбитраж.ру» посвящен бизнесу и финансам. В его роликах эксперты объясняют, что такое дебиторская задолженность, как подготовить компанию к банкротству и почему сотрудничество с фирмами-однодневками — большой риск для предприятия.
«Lextorium» — видеоблог, созданный для практикующих юристов и тех, кто интересуется правом. В нем публикуют ролики о банкротстве и субсидиарной ответственности, оспаривании сделок, купле-продаже бизнеса и гражданском страховании. Кроме того, на канале есть раздел «Английский для юристов».
На канале «Law Review» можно посмотреть лекции по конституционному праву и правовой экспертизе нормативных актов. Читают их юристы Уральского федерального университета Евгения Кузнецова и Кирилл Балицкий. Также в познавательном блоге есть видео с юридических семинаров и конференций.
На «Bitkogan» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган подробно и с юмором рассказывает, что происходит в финансовом мире. В роликах он рекомендует частным инвесторам, куда вложить деньги и стоит ли инвестировать в акции.
В этом блоге видео выходят несколько раз в месяц. В них частный инвестор Назар Щетинин оценивает, какие акции лучше купить, и «по косточкам» разбирает бизнес разных компаний.
На канале «Вредный инвестор» появляются и ролики для новичков, которые хотят разобраться в ценных бумагах.
Ведущие канала «Two Cents» — муж и жена — учат инвестировать «с умом», правильно распоряжаться деньгами и быстро копить их. С помощью анимации и красочных диаграмм они объясняют, как работает мозг и почему откладывать зарплату бывает нелегко.
Финансовый советник Наталья Смирнова разбирает, надо ли инвестировать в кризис, а также прогнозирует будущее рубля, нефти и экономики. Еще автор «Smirnova Capital» делится лайфхаками, как безопасно вкладываться в недвижимость и золото.
Автор «Ленивого инвестора» Антон Весенний рассказывает, как устроен финансовый рынок, и анализирует мировую экономику. На канале регулярно выходят обзоры новых законов и интересных способов инвестирования (кстати, блогер тестирует их на себе).
Экономист Рами Зайцман на своем канале публикует брокерские обзоры, разоблачения проблемных компаний и финансовых пирамид. В роликах он обучает вести диалог с банками и брокерами, эффективно распоряжаться финансами.
«Financial Diet» — канал о личных финансах и инвестициях от харизматичной Челси Фаган. Она беседует с влиятельными гостями о заработках в разных отраслях экономики и дает советы, как разбогатеть.