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Закон и деньги. 11 YouTube-каналов о правовой и финансовой грамотности

Если бумажные кодексы наскучили, то «прокачать» юридическую грамотность можно в интернете. Самые занимательные YouTube-каналы о законодательстве, праве и инвестициях — в подборке altapress.ru.

Экономика. Инвестиции. Налоги.
Экономика. Инвестиции. Налоги.
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1
Юридическая консультация

Автор этого канала — юрист с 20-летним стажем Геннадий Ефремов — рассказывает, как избежать «прессинга» от банков и микрофинансовых организаций. А еще он дает видеосоветы по гражданскому, семейному, уголовному и арбитражному праву.

2
Арбитраж.ру

Канал «Арбитраж.ру» посвящен бизнесу и финансам. В его роликах эксперты объясняют, что такое дебиторская задолженность, как подготовить компанию к банкротству и почему сотрудничество с фирмами-однодневками — большой риск для предприятия.

Инвестиции.
Инвестиции.
СС0
3
Lextorium

«Lextorium» — видеоблог, созданный для практикующих юристов и тех, кто интересуется правом. В нем публикуют ролики о банкротстве и субсидиарной ответственности, оспаривании сделок, купле-продаже бизнеса и гражданском страховании. Кроме того, на канале есть раздел «Английский для юристов».

4
Law Review

На канале «Law Review» можно посмотреть лекции по конституционному праву и правовой экспертизе нормативных актов. Читают их юристы Уральского федерального университета Евгения Кузнецова и Кирилл Балицкий. Также в познавательном блоге есть видео с юридических семинаров и конференций.

5
Bitkogan
Инвестиции.
Инвестиции.
СС0

На «Bitkogan» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган подробно и с юмором рассказывает, что происходит в финансовом мире. В роликах он рекомендует частным инвесторам, куда вложить деньги и стоит ли инвестировать в акции.

6
Вредный инвестор

В этом блоге видео выходят несколько раз в месяц. В них частный инвестор Назар Щетинин оценивает, какие акции лучше купить, и «по косточкам» разбирает бизнес разных компаний.
На канале «Вредный инвестор» появляются и ролики для новичков, которые хотят разобраться в ценных бумагах.

7
Two Cents

Ведущие канала «Two Cents» — муж и жена — учат инвестировать «с умом», правильно распоряжаться деньгами и быстро копить их. С помощью анимации и красочных диаграмм они объясняют, как работает мозг и почему откладывать зарплату бывает нелегко.

Деньги. Инвестиции.
Деньги. Инвестиции.
pixabay.com.
8
Smirnova Capital

Финансовый советник Наталья Смирнова разбирает, надо ли инвестировать в кризис, а также прогнозирует будущее рубля, нефти и экономики. Еще автор «Smirnova Capital» делится лайфхаками, как безопасно вкладываться в недвижимость и золото.

9
Ленивый инвестор

Автор «Ленивого инвестора» Антон Весенний рассказывает, как устроен финансовый рынок, и анализирует мировую экономику. На канале регулярно выходят обзоры новых законов и интересных способов инвестирования (кстати, блогер тестирует их на себе).

10
Ramy Zaycman
Бизнес. Инвестиции.
Бизнес. Инвестиции.
СС0

Экономист Рами Зайцман на своем канале публикует брокерские обзоры, разоблачения проблемных компаний и финансовых пирамид. В роликах он обучает вести диалог с банками и брокерами, эффективно распоряжаться финансами.

11
Financial Diet

«Financial Diet» — канал о личных финансах и инвестициях от харизматичной Челси Фаган. Она беседует с влиятельными гостями о заработках в разных отраслях экономики и дает советы, как разбогатеть.

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