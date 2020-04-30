Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля 14°C
Коронавирус

Закрытым на карантин работникам Корбалихинского рудника удвоили зарплату

На Корбалихинском руднике удвоили зарплату сотрудникам, находящимся на рабочем месте, после выявления фактов инфицирования части персонала. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию компании «Сибирь-Полиметаллы».

На Корбалихинским руднике.
На Корбалихинским руднике.
sib-pm.ru

Зарплата сотрудников, исполняющих в настоящее время свои трудовые обязанности на Корбалихинском руднике, увеличена в два раза для повышения мотивации к работе, объяснили в компании «Сибирь-Полиметаллы» (входит в «УГМК-Холдинг»).

Зарплата увеличена «на весь период карантинных мероприятий». Число таких сотрудников в компании не раскрывают. До ситуации с выявлением COVID-19 на руднике работало 599 человек.

Первый случай заражения коронавирусом у работника Корбалихинского рудника выявлен 17 апреля. Инфицированный прибыл из Башкирии и жил в общежитии. По данным на 27 апреля число зараженных коронавирусом сотрудников рудника увеличилось до 143 человек.

&quot;Сибирь-Полиметаллы&quot;.
«Сибирь-Полиметаллы».
sib-pm.ru

И вот в компании прокомментировали, какие меры предприимают, чтобы не допустить распространение инфекции. С 23 апреля ввели запрет на вход и выезд за пределы территории для работников промплощадки Корбалихинского рудника и сотрудников подрядных организаций на время карантина.

Работников обеспечивают бесплатным питанием.

24 апреля губернатор края Виктор Томенко ввел карантин на территории Змеиногорского района, запретил въезд и выезд из района. В компании «Сибирь-Полиметаллы» также установлен режим карантина, причем особенно жестко, заявил губернатор.

В УГМК «Интерфаксу» уточняли, что на Корбалихинском руднике приостановлено выполнение только шахтно-строительных работ, добыча руды продолжается штатно.

29 апреля «Сибирь-Полиметаллы» сообщили об увильни мер дезинфекции, раздаче масок, перчаток, антисептиков, измерении температуры

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость