Змеиногорск закрыли. Томенко ввел жесткий карантин в районе с большим числом заболевших

Постановление правительства Алтайского края о введении карантина в Змеиногорском районе губернатор подпишет в ближайшие часы.

Причиной стал очаг коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы». Напомним, 23 апреля на предприятиии выявили с подозрением на инфекцию еще более 50 человек, которые контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, число может превысить 90 человек.

«На территории Змеиногорского района сегодня будет введен бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района. В АО „Сибирь-Полиметаллы“ режим карантина будет установлен особенно жестко», — сказал в ходе совещания Томенко.

Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятий.

Томенко подчеркнул, что в Змеиногорском районе приостановят работу все предприятия, в том числе те, которые ранее получили разрешение по постановлению правительства Алтайского края № 150.

При этом предприятия непрерывного цикла продолжат работу.

Что касается населения: Ограничения затронут всех жителей Змеиногорского района. Им запретят выходить из дома за исключением нескольких случаев. Важные причины: экстренная неотложная медицинская помощь, выход к ближайшей аптеке или ближайшему аптечному пункту, ближайшему магазину розничной торговли для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных возле дома в пределах 100 метров, вынос бытовых отходов, необходимость ухода за недееспособными или ограниченно дееспособными лицами.

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса. altai-republic.ru

Кроме того, введут запрет на въезд в Змеиногорский район и на выезд. В течение некоторого времени жителям района дадут возможность вернуться домой.

«Транзит транспорта через Змеиногорский район будет также полностью закрыт. Въезд и выезд на территории Змеиногорского района будет разрешен по специальным пропускам, которые будут выдавать в администрации района», — отметили в ходе совещания.

Если кому-то потребуется выехать, разрешат поездку на очень короткий период — при условии обязательной самоизоляции после прибытия на место жительство.

Контролировать соблюдение режима будут сотрудники полиции, специалисты Роспотребнадзора и медработники.