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Змеиногорск закрыли. Томенко ввел жесткий карантин в районе с большим числом заболевших

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение ввести карантин на территории Змеиногорского района, сообщает правительство региона.

Виктор Томенко провел оперативное совещание по коронавирусу в Змеиногорском районе.
Виктор Томенко провел оперативное совещание по коронавирусу в Змеиногорском районе.
altairegion22.ru.

Постановление правительства Алтайского края о введении карантина в Змеиногорском районе губернатор подпишет в ближайшие часы.

Причиной стал очаг коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы». Напомним, 23 апреля на предприятиии выявили с подозрением на инфекцию еще более 50 человек, которые контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, число может превысить 90 человек.

«На территории Змеиногорского района сегодня будет введен бессрочный карантин. Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района. В АО „Сибирь-Полиметаллы“ режим карантина будет установлен особенно жестко», — сказал в ходе совещания Томенко.

Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятий.

Корбалихинский рудник.
Корбалихинский рудник.
sib-pm.ru/

Томенко подчеркнул, что в Змеиногорском районе приостановят работу все предприятия, в том числе те, которые ранее получили разрешение по постановлению правительства Алтайского края № 150.

При этом предприятия непрерывного цикла продолжат работу.

Что касается населения:

Ограничения затронут всех жителей Змеиногорского района. Им запретят выходить из дома за исключением нескольких случаев.

Важные причины: экстренная неотложная медицинская помощь, выход к ближайшей аптеке или ближайшему аптечному пункту, ближайшему магазину розничной торговли для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, выгул домашних животных возле дома в пределах 100 метров, вынос бытовых отходов, необходимость ухода за недееспособными или ограниченно дееспособными лицами.

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
altai-republic.ru

Кроме того, введут запрет на въезд в Змеиногорский район и на выезд. В течение некоторого времени жителям района дадут возможность вернуться домой.

«Транзит транспорта через Змеиногорский район будет также полностью закрыт. Въезд и выезд на территории Змеиногорского района будет разрешен по специальным пропускам, которые будут выдавать в администрации района», — отметили в ходе совещания.

Если кому-то потребуется выехать, разрешат поездку на очень короткий период — при условии обязательной самоизоляции после прибытия на место жительство.

Контролировать соблюдение режима будут сотрудники полиции, специалисты Роспотребнадзора и медработники.

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