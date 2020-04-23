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23 апреля
Коронавирус

Заражение коронавирусом подозревают еще у полусотни работников рудника в Алтайском крае

Заболеванием коронавирусом подозревают еще более чем у 50 работников Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в Алтайском крае.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Как проинформировали в пресс-службе регионального правительства, вечером 23 апреля губернатор Виктор Томенко провел экстренное заседание оперштаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением COVID-19.

Речь шла об эпидемиологической ситуации на промплощадке Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе.

Как заявили глава краевого минздрава Дмитрий Попов и начальник регионального управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко, на предприятии продолжается работа по определению круга контактных лиц с ранее заболевшими и их обследование.

«В ходе этой работы выявлены еще более 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Положительный результат показал анализ, сделанный в лаборатории краевого диагностического центра. Сейчас проводится повторный анализ в лаборатории Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

В случае подтверждения диагноза в Алтайском крае количество инфицированных составит около 200 человек.

Известно, что работники предприятия с подозрением на коронавирус контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике.

Ожидается, что утром 24 апреля в ходе оперативного заседания краевого штаба будут выработаны решения о введении ограничительных мер в Змеиногорском районе.

На данный момент общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Алтайском крае составило 144, в том числе у 12 детей.

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