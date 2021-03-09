Зарплаты депутатов Госдумы не хватает на содержание семьи, пожаловался парламентарий

«Не считаю, что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата. Все считают доходы, однако никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты, я просто живу на два города, на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации», — цитирует парламентария «Вечерняя Москва».