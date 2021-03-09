Зарплаты депутатов Госдумы не хватает на содержание семьи, пожаловался парламентарий

«Не считаю, что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата. Все считают доходы, однако никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты, я просто живу на два города, на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации», — цитирует парламентария «Вечерняя Москва».
Огромные деньги тратятся на избирательную кампанию и многое зависит от победы на выборах, добавил Милонов.
Он заявил, что в Госдуме не получают свыше 300 тыс. рублей, пишет News.ru.
Ранее депутат Госдумы Андрей Ветлужских предложил считать зарплаты россиян по-новому, поскольку сейчас учитываются лишь статистические данные. Ветлужских отметил, что необходимо вести подсчет медианной заработной платы, которая делит всех работающих на две части и будет на треть меньше, чем средняя арифметическая.