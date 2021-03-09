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Работа и обучение

Зарплаты депутатов Госдумы не хватает на содержание семьи, пожаловался парламентарий

Депутаты Госдумы РФ получают справедливую зарплату, однако ее едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и оплату труда помощников, заявил Виталий Милонов.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

«Не считаю, что у нас уж как-то сильно увеличена зарплата. Все считают доходы, однако никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты, я просто живу на два города, на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации», — цитирует парламентария «Вечерняя Москва».

Огромные деньги тратятся на избирательную кампанию и многое зависит от победы на выборах, добавил Милонов.

Он заявил, что в Госдуме не получают свыше 300 тыс. рублей, пишет News.ru.

Ранее депутат Госдумы Андрей Ветлужских предложил считать зарплаты россиян по-новому, поскольку сейчас учитываются лишь статистические данные. Ветлужских отметил, что необходимо вести подсчет медианной заработной платы, которая делит всех работающих на две части и будет на треть меньше, чем средняя арифметическая.

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