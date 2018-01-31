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В Алтайском крае даже чиновники зарабатывают меньше коллег из других сибирских регионов

Новосибирскстат опубликовал данные о зарплатах в сибирских регионах по итогам 11 месяцев 2017 года. Традиционно, самая низкая заработная плата оказалась в Алтайском крае (22 119 рублей) и Республике Алтай (24 954  рубля). А вот больше всего зарабатывают красноярцы — 39 906 рублей и томичи — 37 488 рублей.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата. Фото : СС0.

В ведомстве проанализировали не только среднюю зарплату по регионам, но и уточнили ее по различным отраслям. Так, например, в сельском хозяйстве зарплаты в Алтайском крае (18 018 рублей) не самые маленькие: есть четыре региона, где доходы сельчан значительно ниже.

Самыми высокооплачиваемыми в Алтайском крае стали финансовый сектор (42 382 рублей) и добывающая отрасль (33 344 рубля). Однако в других регионах зарплаты в этих сферах выше: например, в Красноярском крае в добывающей отрасли средний доход составляет 87 405 рублей.

При этом и доходы алтайских чиновников — самые низкие в Сибири. В крае госслужащие зарабатывают в среднем 31 621 рубль, а в Республике Алтай — 38 451. Самые богатые сибирские чиновники живут в Тыве — 47 340 рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе–ноябре 2017 года по регионам СФО в разных сферах

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