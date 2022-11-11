Орехи — кладезь полезных веществ, а грильяж одним своим видом поднимает настроение. А, как известно, хорошее настроение — залог прекрасного здоровья, что особенно важно в осенний период.

Грильяж

Требуется: 1 стакан миндаля, 1 стакан кешью, ¾ стакана тыквенных семечек, 2/3 стакана сушёной клюквы или изюма, 2,5 стакана сахара, ½ стакана мёда, 1 стакан воды, ½ ч. л. соли, 1 ст. л. сливочного масла.

Как приготовить. В широкой кастрюле с высокими бортиками смешайте сахар, мёд и соль, влейте 1 стакан воды и поставьте на огонь чуть ниже среднего. Периодически помешивая, доведите смесь до кипения. Будьте аккуратны, когда карамель закипит: она будет пениться и сильно увеличится в объёме.

Уменьшите огонь до слабого и оставьте карамель вариться, пока она не станет глубокого янтарного цвета, это займёт примерно 30−40 мин. Если у вас есть кондитерский термометр, снимите кастрюлю с огня, когда температура карамели достигнет 170 °C.

Пока варится карамель, застелите противень размером примерно 22×28 см пергаментной бумагой и хорошо смажьте бумагу сливочным маслом.

Когда карамель достигнет нужного цвета, снимите кастрюлю с огня и оставьте на 5 минут, а потом добавьте орехи и тыквенные семечки, сушёную клюкву и сливочное масло. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты карамелью. Сразу же перелейте грильяж на противень и разровняйте при помощи силиконовой лопатки. Уберите противень на 1 ч в холодильник.

Готовый грильяж выньте из противня и удалите пергамент. Нарежьте на порционные кусочки. Грильяж можно хранить в жестяной коробке в сухом прохладном месте.