Больше пяти лет один из самых обаятельных шеф-поваров на ТВ — Александр Белькович делится классными рецептами в утреннем шоу СТС «ПроСТО кухня» Для любого проекта это очень внушительный срок, который лучше любых рейтингов показывает, что зритель любит и с удовольствием смотрит шоу.

В нынешнем сезоне к кулинарному бестселлеру «ПроСТО кухня» добавилось ещё и кулинарное тревел-шоу «100 мест, где поесть». Александру захотелось расширить границы своей студии, и он отправился по городам и весям нашей страны в поисках вкусной еды, интересных местных продуктов и новых впечатлений.

— Александр , кажется , эта ваша давняя мечта — в одном шоу объединить всё самое любимое: еду и путешествия — сбылась?

— Да, моя мечта осуществилась. Главной причиной моих путешествий всегда была еда. Я узнаю город через его кухню. Лучший сувенир, который я привожу из страны, — это рецепт понравившегося мне блюда. Мне нравилось ходить на рынки, в магазины, искать местные деликатесы, поэтому я давно подумывал о тревел-шоу. В итоге получился невероятно полезный проект, в котором мы показываем конкретные места, адреса, названия.

— Чем ваш проект отличается от других кулинарных тревел-шоу?

— У нас много локаций за выпуск. И всё это не только познавательно, но и динамично, весело, круто. Плюс мы взяли большой формат, поэтому у нас в программе есть всё и для всех: от простого народного фастфуда до какого-нибудь интересного ресторана с шефом, который выбирает для своего заведения лучшие местные продукты. Это может быть даже крутая забегаловка, куда все заходят за лучшей выпечкой, либо лучшая самса в городе или какой-нибудь специалитет. И всё это мы, конечно, показываем, про это рассказываем, чтобы после просмотра проснулся бешеный аппетит и захотелось поехать в эти города.

— Что в целом самое сложное , когда снимаешь кулинарное тревел-шоу? С какими трудностями столкнулись?

— Бывают такие моменты, когда место популярное, но те, кто там работает, не хотят, чтобы мы снимали их. Может, насмотрелись других шоу и боятся, что мы их покажем с плохой стороны. Но мы действительно не выискиваем минусы, просто хотим отметить это место, рассказать, почему его любят и туда ходят. Мы не ищем тараканов.

Ведущий шоу Александр Белькович. Фото предоставлено пресс-службой СТС.

— В этом году вы отметили пятилетие шоу «ПроСТО кухня». Как программа менялась и будет меняться , чтобы стать ещё актуальнее?

— Наше шоу — это не просто микс разных кухонь со всего мира, авторские рецепты и блюда из органических, локальных и сезонных ингредиентов. Мы любим то, что делаем, горим проектом, и зрители это чувствуют. Еда объединяет людей, поэтому атмосфера на нашей кухне не только суперпрофессио­нальная, но и душевная. И с каждым сезоном мы становимся только круче, ярче и вкуснее. Картинка тоже поменялась, стала интереснее. Но основная цель всё та же: готовить классные ресторанные блюда в рамках бюджета. Это осталось главным стержнем программы.

— Какую рубрику особенно любите?

— Мне нравится «6 минут», когда в реальном времени устраиваешь себе такой классный челлендж: нужно успеть приготовить блюдо всего за шесть минут, при этом что-то красиво рассказывать. Эту рубрику снимает всего одна камера, совсем нет монтажа. Бывало, конечно, задерживался, но часто готовил и быстрее, чем за 360 секунд. Мне нравится, что это динамично, сразу адреналинчик появляется.

— Александр , недавно вышла ваша очередная , уже шестая книга с рецептами. Кем вы сами себя больше ощущаете — шеф-поваром , телеведущим , писателем?

— Просто шефом. Но если честно, заниматься чем-то одним мне всегда было скучно. Когда работаешь на профессиональном уровне, появляется механичность, а это уже грозит рутиной. Поэтому я стал писать кулинарные книги, сниматься в шоу — чтобы была не жизнь, а огонь! Контента и энергии у меня много, на всё хватит! Кстати, если первую книгу сначала выпустили без моей фотографии на обложке — мол, не такой уж я и популярный, то вскоре её перевыпустили. С моим портретом!

Ведущий шоу Александр Белькович. Фото предоставлено пресс-службой СТС.

— В чём секрет такого успеха?

— Мне кажется, что я смог нащупать вкус большинства — те сочетания, которые понравятся практически любому. Мои рецепты отличают реалистичные ингредиенты, которые легко найти в ближайшем супермаркете, и простота исполнения: готовить не дольше, чем смотреть серию любимого сериала.

— Как вы вообще начали готовить? Мечтали стать поваром с детства?

— Приготовление еды всегда было для меня приключением. В Северо­двинске, где я родился, начал удивлять родных кулинарными шедеврами лет с шести. Первым экспериментом стали фирменные сэндвичи с сосисками. Потом я научился делать фруктовый йогурт, смешивая напиток «Снежок» с ягодами или бананами, а вскоре подавал на стол тушёные луковицы, фаршированные колбасой и яйцами. Поэтому, когда, окончив школу, я поступил в Архангельский кооперативный техникум, никто не удивился. А в 2000 году я уехал покорять столицу.

Ведущий шоу Александр Белькович. Фото предоставлено пресс-службой СТС.

— Скажите , а есть ли у вас в семье рецепты , которые передаются по наследству?

— Семейные рецепты — они все простые. Есть у меня один любимый бабушкин торт, но я его не готовлю. Вот когда к бабушке приезжаю, она мне его готовит. Там крем на основе сгущённого молока с маслом и торт посыпан шоколадом. Мне кажется, семейные рецепты сейчас начнут появляться у меня в семье и передаваться по наследству.

— Тем более что ваша супруга — кулинарный блогер и тоже готовит?

— Оля — да, хороший повар. Она готовит настоящую домашнюю еду, например её запеканка — с ума сойти! Кстати, Оля часто вспоминает, как я впервые её суп попробовал. Она долго готовилась, переживала страшно. А я пришёл и молча съел. Мне всё очень понравилось. Она даже обиделась: и это всё? А я вообще очень люблю поесть. Даже в детстве ходил к друзьям в основном поесть.

Ведущий шоу Александр Белькович с женой и детьми. Фото предоставлено пресс-службой СТС.

— Помимо проектов на ТВ , у вас есть свои проекты. Кто у вас идейный вдохновитель?

— Да, у нас действительно есть свои проекты в соцсетях. В карантин вот запустили свой интернет-канал «Бельковичи». Мы и так с ней готовим вместе довольно часто, а тут я ей как-то говорю: «А давай снимать, вдруг из этого что-то получится!» И у нас действительно получился отличный проект. Есть также у меня проект, где я готовлю один, рассказываю о разных продуктах. И есть проект с дочкой и её друзьями, где они также готовят.

— А вы помните своё первое совместное посещение ресторана?

— Это не забыть никогда. Самый романтический момент нашей семейной истории. Я был молодым шеф-поваром, работал в лучшем ресторане Питера, где подавали лобстеры и устрицы. Привёл её в зал, а там аквариум! «А теперь, — говорю я ей, — лобстеры!» Она ещё таких деликатесов и не пробовала. После такого свидания сказать «нет» на предложение руки и сердца было невозможно. Сегодня наше идеальное блюдо для свидания — это, пожалуй, спагетти с морепродуктами.