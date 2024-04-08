8 апреля
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Сварщик Александр Робак стал наставником и "Киберпапой" для команды геймеров

Сегодня, 8 апреля, на ТНТ состоится долгожданная премьера сериала Киберпапа", попавшего в число самых ожидаемых проектов 2024 года после триумфального показа на фестивале "Пилот". В главных ролях заняты Александр Робак и
Юлия Пересильд.

Сериал "Киберпапа".
Сериал "Киберпапа".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В центре сюжета профессиональный сварщик Игнат, которого из-за нелепого случая увольняют с завода. Поскольку его жена Марина теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде, работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Пасынок Саня (Тимофей Кочнев) предлагает отчиму участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей. Игнат вступает в команду, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы и становится для них не просто "мемным" дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.

Сериал &quot;Киберпапа&quot;.
Сериал "Киберпапа".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Кстати, чтобы правдоподобно показать будни киберспортсменов, авторы сериала долгое время сидели на стримах, и даже создали собственную игру для использования в сериале! "Изначально, когда к нам только пришла идея сериала, мы думали про Counter-Strike - пожалуй, это самый популярный соревновательный онлайн-шутер. Однако потом он стал для нас недоступен. Тогда мы обратили внимание на отечественный шутер, но в итоге мы сделали свою игру! Конечно, полноценно в неё поиграть не получится, потому что там работают не все механики, но для картинки в сериале она подошла идеально", - рассказывает Жаргал Бадмацыренов.

Сериал &quot;Киберпапа&quot;.
Сериал "Киберпапа".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Киберпапа&quot;.
Сериал "Киберпапа".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Киберпапа&quot;.
Сериал "Киберпапа".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Киберпапа&quot;.
Сериал "Киберпапа".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Киберпапа&quot;.
Сериал "Киберпапа".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Молодость - это не возраст, это состояние души. И во многом наш сериал об этом. Главный герой Игнат - это же, по сути, взрослый дядька, который сумел разбудить в себе внутреннего ребёнка и вырваться из бесконечной гонки по маршруту "работа - дом". И благодаря этому у него начинается новая прикольная жизнь: со своими секретами, авантюрами, со своей командой, с яркими, юношескими эмоциями. И мы очень надеемся, что зрители тоже смогут почувствовать эти эмоции во время просмотра нашего сериала", - говорит сценарист и исполнитель одной из ролей Жаргал Бадмацыренов.

Зрителей ожидает по-спортивному драйвовая, но при этом душевная история об отношениях отцов и детей в современном мире, а значит, будет много юмора, построенного на контрасте разных миров: бедных и богатых, взрослых и подростков, профессиональных киберспортсменов и обычного сварщика.

"Наш сериал - это история о том, что к детям нужно находить подход. Понять и принять их интересы, увлечения, чтобы появилось доверие и исчезла огромная вечная пропасть между отцами и детьми", - считает исполнительница одной из ролей Маргарита Аброськина.

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