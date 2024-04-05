Легендарная викторина "Своя игра" отметит 30-летие в новой студии

"Своя игра", российская версия всемирно известной телеигры Jeopardy!., - это одна из немногих по-настоящему интеллектуальных игр на российском телевидении. В каждом выпуске место за игровыми столами занимают три интеллектуала, которым на протяжении выпуска предстоит отвечать на вопросы из разных областей знаний, у каждого вопроса - своя стоимость.
Свой 30-й день рождения команда программы, ведущий и её участники встретили в новой студии. Изменился не только дизайн, но и графическое оформление специальных вопросов: так, деньги в "Вопросе-аукционе" стали динамичными, а символ из "Кота в мешке" теперь подмигивает игрокам и зрителям.
Интересный факт
За всю историю программы общий выигрыш составил 48 миллионов рублей, не считая 21 килограмма денег, которые составляли отдельный приз. 20 раз победители уезжали из студии на автомобилях, а в эфире ведущий, игроки и команда провели более 1300 часов.
"Программа меняется, как и мы все. Вопросы становились то проще, то сложнее, от чистого знания мы шли к логике ответов. И мы по-прежнему в пути. Игроки, наверное, тоже менялись - становились более целеустремлёнными. По-настоящему классные игроки не столько хотят в телевизор, сколько жёстко замотивированы на победу. С преданными поклонниками из числа зрителей я, каюсь, не знаком. Но есть люди, которые внимательно следят за нашей программой и до сих пор пишут нам бумажные письма, старательно подмечая хитрые формулировки вопросов и особенности интонации ведущего. Спасибо им большое!" - говорит Пётр Кулешов.
Кстати, сейчас в эфире юбилейный турнир. 30 лучших игроков, каждый из которых олицетворяет один год из истории "Своей игры", на протяжении нескольких месяцев будут сражаться за звание лучшего игрока и приз в 1 млн рублей.