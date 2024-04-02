Ничего себе поездочка: Миримская, Котова и Стречина ушли в отрыв на старых "жигулях"

Сегодня, 2 апреля, в онлайн-кинотеатре START состоится премьера третьего сезона комедийного сериала о трёх сёстрах и их автосервисе в Саратове. На этот раз Маша (Анна Котова), Ира (Ангелина Стречина) и Оля (Лина Миримская) на старой "копейке" отправятся в путешествие, которое обернётся неожиданными приключениями и нелепыми ситуациям.

"Сёстры" - это история трёх девушек, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. На протяжении первого сезона учительница Ольга, парикмахер Маша и карьеристка Ира разрешали накопившиеся за годы противоречия, попутно управляя коллективом автосервиса из 40 консервативных мужчин. Во втором сезоне девушки погрузились в личную жизнь: Маша после расставания с мужем нашла новую любовь, Оля окончательно запуталась в чувствах и, кажется, решила сделать выбор в пользу себя, а Ира помирилась с мачехой Леной и получила внезапную весточку от человека, которого не ожидала больше увидеть.

Сериал "Сёстры 3". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

"В третьем сезоне вас ждут неожиданные сюжетные повороты и даже в некотором роде смена жанра! Во время съёмок у всех нас было ощущение, как будто это отдельное кино внутри сериала. В новых сериях есть дух свободы, и мы наблюдаем возвращение каждой из сестёр к своей истинной сути. Посмотрим, к чему это приведёт, но это точно будет увлекательно!", - уверена актриса Анна Котова.

Сериал "Сёстры 3". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

В продолжении проекта героини будут держаться вместе, а не только решать личные проблемы. Оля (Лина Миримская) поймает звёздную болезнь из-за новых и очень неожиданных отношений, Ира (Ангелина Стречина) примерит на себя образ роковой женщины, а Маша (Анна Котова) станет настоящей преступницей. Без приключений также не обойдется: в финале сезона сестры и их мачеха Лена (Янина Студилина) отправятся в путешествие на "жигулях", а будущее их автосалона окажется под угрозой.

Сериал "Сёстры 3". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

"Третий сезон стал для меня любимым. Сценаристы подарили моей героине самую неожиданную комедийную любовную линию из возможных. Честно скажу, когда я в первый раз прочитала сценарий - я была в шоке, буквально не верила глазам. Я думала, что такой роман невозможен в принципе, но создатели сериала смогли удивить даже меня. Мы с девочками стали отличной командой, практически семьёй, прямо как на экране. А перед родными людьми не нужно притворяться, поэтому зритель увидит Лену такой честной и откровенной, какой не видел никогда", - рассказала Янина Студилина.