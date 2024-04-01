Новый сезон "Обоюдного согласия" поднимет острую тему домашнего насилия

По сюжету нового сезона Марина (Глафира Тарханова) и Григорий (Максим Ползиков) Венишевы празднуют "фарфоровую свадьбу" - они уже 20 лет вместе и родили троих детей. Он - успешный бизнесмен, основатель реабилитационного центра, у которого в друзьях мэр города Котов и много других влиятельных людей, собравшихся на праздник семейного счастья. Но почему-то по дороге домой Григорий и Марина совсем не веселы, на его признание в любви женщина не отвечает взаимностью. А через несколько минут он будет лежать у подъезда своего дома с кухонным ножом в животе, а она - рыдать в трубку и просить полицию срочно приехать.

Сериал "Обоюдное согласие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС. Сериал "Обоюдное согласие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС. Сериал "Обоюдное согласие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС. Сериал "Обоюдное согласие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС. Сериал "Обоюдное согласие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Следователь Анна (Диана Арбенина) допрашивает Марину и докладывает детали своему начальнику. Главная улика - отпечатки супруги на ноже. Шеф не хочет шума вокруг дела и просит сделать всё быстро и складно - учитывая дружбу покойного с мэром города. Но складно всё равно не получается: на медосмотре у задержанной Марины находят синяки на спине, которые точно не мог нанести погибший во время драки перед смертью. Скорее всего, они являются результатом происходившего в доме Венишевых домашнего насилия.

Дело на первый взгляд кажется простым и понятным, но чем больше людей оказываются в него вовлеченными, тем сложнее понять, кому было выгодно убийство Гриши. А следовательница Анна чует неладное: её шеф почему-то не хочет привлекать к убийству лишнего внимания и очень спешит поскорее закрыть дело...

Сериал "Обоюдное согласие". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

"До съёмок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит. Несмотря на давление, моя героиня старается добиться правды. Я думаю, что смогла бы пройти по её пути, но сделала бы это намного конкретнее и убедительнее", - говорит Диана Арбенина.



Первый сезон "Обоюдного согласия" Валерии Гай Германики вышел в 2022 году и стал хитом. В первом сезоне режиссёр подняла тему борьбы за справедливое возмездие над теми, кто совершил сексуализированное насилие, но избежал судебного преследования.