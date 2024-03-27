Казацкий пленник: Александр Лукин провалился в колодец и переместился в Запорожскую Сечь

В первый день апреля в эфире ТНТ начнётся показ приключенческой комедии "Казачок", рассказывающей о том, как молодой парень Стёпа прямиком из нашего времени попадает в XVII век и становится жителем казачьей станицы.

"Попаданчество" - одна из самых распространённых тем в жанре фантастики, в основе которой лежит идея перемещения современного человека в прошлое, будущее или же параллельные миры. Первые произведения про попаданцев в традиционном понимании написали Марк Твен (роман "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура") и Эдгар Берроуз (цикл про Джона Картера), они же определили причину притягательности подобных историй: читателю или зрителю в нереалистичном сюжете гораздо проще отождествлять себя с современником, нежели с тем, чьи проблемы ему незнакомы. В новом сериале ТНТ герой выучит урок истории на собственном примере.

После нескольких заваленных экзаменов родители отправляют старшеклассника Стёпу (Алексей Лукин) на летние каникулы в деревню к бабушке. Лето без интернета - худшее наказание для современного подростка. Однажды, убегая от местных ребят, городской случайно проваливается в колодец, а наружу выбирается в том же месте, но в XVII веке, когда деревня его бабушки была казачьей станицей.

Сериал "Казачок". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Казачок". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Казачок". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Казачок". Пресс-служба телеканала ТНТ.

С собой у попаданца остался только коптер и несколько гаджетов с пауэрбанком, которые помогают ему в первые минуты новой жизни. Стёпа понимает, что если бы в то время у его предков были гаджеты, ход истории мог бы оказаться совсем другим. Ему, парню, который родился в цифровом веке, придётся выживать во времена грандиозных бунтов и перемен и на практике осваивать заваленный в школе урок истории. И Степа принимает этот вызов с юмором. Его ждёт невероятное летнее приключение с настоящей пацанской дружбой, первыми романтическими отношениями и важными внутренними трансформациями.

Сериал "Казачок". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Казачок". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Казачок". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Мы надеемся, что смотреть "Казачка" будут и 10-летние, и 70-летние зрители. Мы хотели сделать произведение, которое расскажет о самых важных вещах, в которые искренне верим - дружбе, любви, настоящем патриотизме. Причём расскажет не в назидательном, а в абсолютно развлекательном ключе. Мы вдохновлялись фильмами, которыми было пронизано наше детство - такого кино сейчас крайне мало", - рассказывает Сергей Светлаков, для которого это будет первый продюсерский проект после его возвращения на ТНТ.

Сериал "Казачок". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Казачка" снимали в исторических локациях в Псковской области. Авторы сериала специально для съёмок выстроили целую станицу с церковью и домами. Но "Казачок" - это не просто приключенческая комедия, а ещё и мощный экшен. За постановку конных трюков в сериале отвечала команда каскадёра Орлана Монгуша, который также работал над проектами "Турецкий гамбит" и "Золотая орда".