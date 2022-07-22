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Аналог «ДОМа-2»: Тина Канделаки анонсировала «возвращение любви на ТНТ»

Кажется, руководство ТНТ обуяла ностальгия — исполняющая обязанности директора телеканала Тина Канделаки рассказала журналистам о том, что в эфир выйдет новое реалити-шоу под названием «Идеальные незнакомцы», в котором участники смогут найти вторую половинку. Многие сразу же увидели в этом желание повторить успех культового «ДОМа-2».

Тина Канделаки.
Тина Канделаки.
CCO

В 2020 году знаменитая телестройка покинула эфир ТНТ и перекочевала на канал Ю, где вполне себе успешно существует рядом с другими реалити канала: «Беременна в 16″, „Моя свекровь — монстр“, „Папа попал“, „Няня особого назначения“, „Обмен домами“ и другими.

Тогда новый глава холдинга „Газпром-медиа“, бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснил, почему решили закрыть проект, который давно стоял поперёк горла у моралистов. „ДОМ-2″ был успешным, но дорогостоящим проектом.“ У канала есть очевидные сильные стороны — это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку», — отметил он.

Телешоу &quot;ДOM-2&quot; выходило на ТНТ с 2004 года. Последний выпуск вышел в эфир 30 декабря 2020 года.
Телешоу «ДOM-2» выходило на ТНТ с 2004 года. Последний выпуск вышел в эфир 30 декабря 2020 года.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Прошло полтора года и «любовь возвращается на ТНТ», как гордо предподнесла новость о запуске нового проекта Тина Канделаки. В шоу под рабочим названием «Идеальные незнакомцы» примут участие 11 человек.

На кастинг приглашались молодые люди от 18 до 35 лет. Все они пережили несчастливый любовный опыт.

Под наблюдением зрителей в ежедневном режиме разбитые сердца будут искать новую, настоящую любовь. Вдохновлять участников и зрителей будут живописные пейзажи Южно-Африканской Республики. Как раз там, в окрестностях Кейптауна, будут проходить съёмки.

Ведущими экстремального реалити &quot;Звёзды в Африке&quot; являются Михаил Галустян и Ольга Бузова.
Ведущими экстремального реалити «Звёзды в Африке» являются Михаил Галустян и Ольга Бузова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

ЮАР, кстати, с недавних пор превратился в новую съёмочную площадку для проектов ТНТ, как ранее Сейшельские Острова для «ДОМа-2». Здесь уже начались съёмки третьего сезона экстремального реалити «Звёзды в Африке».

Продюсеры решили устроить битву сезонов и объединить на одной площадке самых ярких участников предыдущих выпусков. Якобы компанию Олегу Верещагину в проекте составят Станислав Ярушин, Саша Стоун и Карина Кросс. Новенькие участники тоже будут. В их числе может оказаться звезда YouTube Гусейн Гасанов.

Отметим, что Верещагин и Ярушин получили известность как самые скандальные участники проекта. Последний был в шоу дважды. Многие зрители критиковали поведение Станислава. Однако актёр рекомендовал хейтерам научиться разграничивать реальную жизнь и то, что происходит в программе.

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