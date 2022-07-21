После триумфального показа в Сети и даже премьеры на больших экранах комедийная антиутопия «Два холма» (16+) стартует 25 июля на телеканале ТНТ. Это чуть ли не первое яркое высказывание отечественного сериалпрома на тему феминизма.

Премьера сериала "Два холма", в котором встретились устаревшие порядки и новые законы далекого будущего, мужской и женский миры, состоялась на видеосервисе Start 28 апреля 2022 года.

Новый дивный мир

Что будет, если в результате биологической войны почти всё мужское население вымрет? Женщины долго горевать не будут и создадут на руинах былой патриархальной цивилизации новый дивный, экологичный и веганский мир.

Кадр из сериала «Два холма». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Практически каждая жительница этого чудного экогорода стройна как лань. В почти идеальном обществе средняя продолжительность жизни достигает 150 лет, а научно-технический прогресс — небывалых высот.

Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, где влачат примитивное существование, едят найденные остатки «Доширака», гонят самогон из мухоморов, наслаждаются свободой, и — о Боже! — традиционным сексом.

Кадр из сериала «Два холма». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда молодая учительница из Двух холмов Рада Еленовна (вместо отчеств у женщин в сериале матчества!) случайно знакомится с приматом по имени Гера и между ними зарождаются запретные чувства к друг другу…

Идеальный тоталитаризм

По ходу сюжета выясняется, что женское общество вовсе не такое идеальное, каким хочет казаться. Все живут в конкуренции друг с другом, а у всех подруг есть рейтинг социального одобрения, за понижение которого даже лишают прав. А из-за пределов стерильного города идут контрабандные поставки алкоголя!

Кадр из сериала «Два холма». Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Любая попытка создать идеальный мир обречена на провал, — считает Светлана Камынина, которая играет мэрку Двух холмов Веру Надеждовну. — С помощью юмора мы говорим, что человеческую природу сложно переделать и победить».



Авторы «Двух холмов» не скрывают своего скептического отношения к популярным на Западе феминизму и экоактивизму — героини поклоняются памятнику Греты Тунберг, а мужчины в лучшем случае могут претендовать на статус «носителя семени», донора биоматериала.

Кадр из сериала «Два холма». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Два холма». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Два холма». Пресс-служба телеканала ТНТ. Кадр из сериала «Два холма». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Могут ли женщины создать идеальное общество без мужчин, а мужчины — без женщин? К чему ведёт агрессивный феминизм? Может ли общество быть идеальным, если в нем нет настоящей свободы? Это лишь часть вопросов, на которые сериал пытается ответить в шутливой форме, чередуя пошлости с острыми шутками. И выглядит всё это пугающе актуальным.

Молодые и дерзкие

Кадр из сериала «Два холма». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Не последнюю роль в этом сыграл актёрский коллектив. Тут вам и брутальный Владимир Епифанцев, неожиданные Светлана Камынина, Анна Снаткина и Жанна Эппле, и молодые, не успевшие примелькаться Пелагея Невзорова («Война семей») и Никита Кологривый («Пищеблок», «Жиза»), и даже проявляюший актёрские задатки камедиклабер Андрей Скороход. Место режиссёра сериала занимает Дмитрий Грибанов, ранее работавший над франшизой «Горько!».



пн-чт, ТНТ, 21.00