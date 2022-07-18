Лето в разгаре! Если в телеэфире нет премьер, тогда ищите их в интернете. Пока большинство телеканалов крутят повторы, на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим» продолжается кампания «Смотрим летом». Там показывают новые сериалы, которые вытеснили из эфира программы Соловьёва и Скабеевой. Кроме долгожданной «Елизаветы», там и традиционные для «России 1» жизненные драмы, и напряжённые триллеры. Правда, одна премьера всё же есть — на ТВ-3 новая корейская дорама!

«Ловец снов» ( 16+, «Смотрим»)

Кадр из сериала «Ловец снов». Пресс-служба канала «Россия 1»

16-серийный детектив. Следователь Алиса Захарова (Мария Андреева) сталкивается с самым загадочным преступлением в своей практике. Показания одного из свидетелей ставят её в тупик. Успешный ресторатор Никита Тарасов (Петр Рыков) чётко описывает все детали произошедшего убийства. Но на месте преступления его не было, а убийство он увидел… во сне!

Дело в том, что много лет назад бесследно исчез отец Тарасова, и Никита вместе с матерью Инной (Ольга Кабо) и сестрой Варварой (Кристина Корбут) каждый год отмечает день рождения пропавшего главы семейства. Именно в этот день он видит странный сон: убийство, которого в реальности он не совершал.

Никита Тарасов становится главным подозреваемым, но следователь Захарова чувствует, что в этом деле есть двойное дно…

Доступно на «Смотрим».

«Народный артист» ( 12+, «Смотрим»)

Кадр из сериала «Хвостолюбы». Пресс-служба канала «Россия 1»

Драма. Известный московский актёр Иван Алешковский (Алексей Демидов), осуждённый за драку, получает наказание в виде общественных работ. Его отправляют на малую родину — в приморский посёлок и назначают руководителем кружка художественной самодеятельности в местном Доме культуры.

Ивану предстоит найти общий язык со своими новыми подопечными — подростками, подготовить их к участию в областном конкурсе, а ещё постараться поладить с жителями посёлка. Вера (Евгения Розанова) — школьная любовь Алешковского и по совместительству директор ДК, помогает ему освоиться на новом месте.

Но далеко не все местные жители приняли «столичную звезду», и заинтересованы в том, чтобы Алешковский поскорее уехал и получил реальный срок…

Доступно на «Смотрим».

«Хвостолюбы» ( 12+, «Смотрим»)

Кадр из сериала «Ловец снов». Пресс-служба канала «Россия 1»

Мелодрама. Олег Романов (Анатолий Руденко) — бывший хирург-травматолог, который вынужден пойти работать в ветеринарную клинику. Он уверен, что это временно, но совсем скоро уже мчится в клинику по первому звонку, и проводит бессонные ночи у «постели» хвостатых пациентов.

А ещё Олег счастлив, что каждый день рядом с ним спасает чьих-то домашних питомцев его коллега Алина (Елена Полянская). В этой истории тесно переплелись судьбы врачей — любовные многоугольники, неожиданные признания, предательство, долг, победы, разочарования, и безграничная преданность братьев наших меньших…

Доступно на «Смотрим».

«Пенсильвания» ( 16+, НТВ)

Кадр из сериала «Пенсильвания. Пресс-служба телеканала НТВ

Детектив. В центре сюжета — пропажа ребёнка в посёлке Поливаново, его няню находят убитой. Это место называют «штатом Пенсильвания» из-за криминогенной обстановки. Отец пропавшего мальчика — московский журналист в исполнении Игоря Верника, который приезжает сюда на похороны матери.

Воспользовавшись связями в органах, главный герой вызывает из Москвы оперативников. За поиски ребёнка берутся следователь, которого играет Константин Крюков, оперативник — Дмитрий Ермак и эксперт-криминалист — Александра Ребёнок. Однако дело оказывается настолько запутанным, что под подозрение попадает каждый житель таинственного посёлка…

пн-вс, НТВ, 19.50

«Параллельные миры» ( ТВ-3)

Кадр из сериала «Параллельные миры». Пресс-служба канала «ТВ-3»

Фантастическая дорама. Главная героиня этой истории — хирург О Ен-джу, только мечтающая реализовать себя. Её отец — суперизвестный автор комиксов W О Сон-мо, сюжеты которого обожают даже те, кто никогда не читал ни одной манхвы.

В них описываются приключения обаятельного миллионера, олимпийского чемпиона по пулевой стрельбе, одинокого рыцаря справедливости и просто идеального мужчины Кан Чоля. И вот однажды во время работы над последней главой, которую ждут буквально все, О Сон-мо самым таинственным образом исчезает прямо из своего кабинета.

Дочка находит на месте лишь компьютерную иллюстрацию с окровавленным Кан Чолем. Команда писателя шокирована тем, что он, похоже, собирался убить своего главного героя! Внезапно из монитора компьютера протягивается рука и переносит О Ен-джу прямиком в… мир W. Путешествуя между повседневностью и пространством комикса, она начинает приближаться к разгадке тайны исчезновения отца, но всё больше запутывается в реальностях и в своих отношениях с Кан Чолем.

Сериал «Параллельные миры» с его оригинальной детективной завязкой, романтикой, ненавязчивым юмором и философской моралью об ответственности создателя перед своим творением получил высокие оценки от критиков и обычных зрителей, став одной из самых топовых корейских дорам.

пт, ТВ-3, 19.30