25 июля на ТНТ стартует второй сезон комедии о любви, дружбе и трудностях, с ними связанными — в эфир выйдут новые серии «Войны семей». Новые 20 эпизодов сериала будут выходить с понедельника по четверг в 20.00.

Две семьи, раньше существовавшие буквально как одна, распались на отдельные группы и воюют друг с другом. Разные члены семей вступают в коалиции против других.

В премьерных сериях зрители познакомились с главными героями — старыми друзьями Димой (Егор Бероев) и Мишей (Александр Робак). Практически всю сознательную жизнь они были рядом друг с другом, а, повзрослев, создали на двоих совместный бизнес.

Приятели даже жить стали максимально близко, возведя по соседству два почти одинаковых шикарных дома. Между семьями царила полная гармония и идиллия.

Конфликт начинается после того, как во время подготовки к свадьбе своих детей мужчины узнают некоторые тайны из прошлого. В результате они становятся заклятыми врагами, а в войну между ними оказываются втянутыми их жёны и дети.

Кадр из сериала «Война семей». Пресс-служба канала ТНТ

Только конфликт между Мамонтовыми и Ремнёвыми успокоился, как вдруг на семейном торжестве выясняется, что уже Миша живёт с 25-летней подругой дочери Стасей — с этого и стартует второй сезон, а новые обстоятельства провоцируют ещё один виток испытаний и разногласий, которые коснутся абсолютно каждого.

Спустя время Миша примиряется с мыслью о том, что его дочь встречается с Димой. Мужчины мирятся, сносят незадолго до этого построенный между участками забор. Но приходит новая напасть — жена Миши Таня узнаёт, что он изменил ей в молодости, и Вадим, усыновленный ими в детстве, на самом деле родной сын Миши. А коварная Даша — бывшая жена Димы — начинает думать о том, что экс-супруг был не так уж и плох…

Ольга Медынич:

Женщинам, которые находятся в затруднительном семейном положении, будет полезно посмотреть новый сезон «Войны семей». Сериал поднимает непростые темы, но они написаны с юмором, это позволяет немного подняться над ситуацией.

К Александру Робаку, Егору Бероеву, Ольге Медынич, Светлане Колпаковой, Арине Постникова, Араму Вардеваняну съёмочной площадке второго сезона примкнули Ангелина Стречина («Мир! Дружба! Жвачка!»). и Григорий Верник.

Кадр из сериала «Война семей». Пресс-служба канала ТНТ Кадр из сериала «Война семей». Пресс-служба канала ТНТ Кадр из сериала «Война семей». Пресс-служба канала ТНТ Кадр из сериала «Война семей». Пресс-служба канала ТНТ Кадр из сериала «Война семей». Пресс-служба канала ТНТ Кадр из сериала «Война семей». Пресс-служба канала ТНТ

Режиссёром новых серий стал Роман Фокин, ранее работавший над сериалами «Восьмидесятые» и «Психологини». Одним из продюсеров стал Клим Шипенко, известный по фильму «Холоп».