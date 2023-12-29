29 декабря
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Андрей Малахов позвал только надёжных артистов проводить 2023-й под "Песни от всей души". Будет даже Кашпировский!

Уже который год за несколько часов до Нового года в студии программы "Песни от всей души" будут звучать лучшие песни, а исполнять их - любимые артисты. Андрей Малахов снова соберет в студии душевную компанию артистов и народных талантов, чтобы вспомнить байки из жизни и спеть песни.

"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Весь год, каждые субботу и воскресенье, телезрители канала "Россия" были рядом, пели любимые песни, писали письма, сопереживали героям и радовались за них. Теперь дружной, почти семейной компанией, Малахов предлагает проводить старый год и встретить новый, 2024-й.

В гости к Андрею Малахову пришла только проверенные и надёжных артисты, не запятнавшие своё реноме в сомнительных вечеринках. Например, семья Юрия Шатунова. Вдова Светлана, его сын Дэннис и дочь Эстелла вспоминали главу семьи, а дочка продемонстрировала свои вокальные данные, спев песню "Виновата ли я".

&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Звездой вечера станет SHAMAN, который исполнит "А сердце плачет и болит" и получит сладкий подарочек от ведущего, а юный участник передачи Тимур Борисов проникновенно спел композицию певца "Встанем". В студии появятся Ирина Аллегрова, Александр Серов, и Катя Лель, переживающая вторую волну популярности благодаря феноменальному успеху песни "Мой мармеладный" в TikTok'е.

&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
&quot;Песни от всей души&quot;. Новогодний выпуск.
"Песни от всей души". Новогодний выпуск.
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Так же зрители увидят выступления группы "Садко", Ярослава Сумишевского, Алексея Петрухина, Виктории Барс, группы "Комбинация", Ислама Итляшева и даже Анатолия Кашпировского, который споёт "Вижу в небе глаза я любимые".

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