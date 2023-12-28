Фактор сближения: 12 традиций, которые укрепят вашу семью и наполнят смыслом

Традиции - это один из тех важных факторов, которые сближают и сплачивают людей. И чем больше их в вашей семье, тем крепче она. Как обогатить жизнь замечательными обычаями? Читайте накануне новогодних праздников наши подсказки. Они помогут вам в следующем году.

Наипервейшее условие семейного обычая - он должен нравиться всем и все должны в нём так или иначе участвовать. Допустим, вы решили, что было бы неплохо, чтобы муж на каждый Новый год дарил вам бриллианты, а он почему-то не в восторге от этой идеи. Вот именно из-за него этот ритуал и не приживётся в вашей семье. Не огорчайтесь. В ваших силах придумать такую семейную традицию или видоизменить старую так, чтобы она пришлась по вкусу всем. Например, есть такие варианты.

1. Украшение ёлки

Муж покупает елку, вы вешаете на неё игрушки - обычное дело. А вот пойти всей семьёй в магазин, выбрать игрушки, а потом украсить лесную красавицу - это уже традиция. И этот ритуал станет ещё более увлекательным, если каждый следующий год выбирать стиль, в котором будет выполнен дизайн ёлки. И не забудьте сфотографироваться на фоне своей тематически стилизованной красавицы.

Семья наряжает ёлку. freepik.com/senivpetro.

2. Бутылка желаний

В новогоднюю ночь в бутылку из-под шампанского положите скрученные листочки с планами, ожиданиями, желаниями и чаяниями всех членов семьи. Каждый должен написать записку, не позволяя никому в неё заглядывать, и подписаться. Ну, скажем: "Хочу закончить учебный год на одни четвёрки и пятёрки. Даша" или "Приложу все усилия для того, чтобы похудеть. Маргарита.". Кстати, не обязательно, чтобы желание было практичным, можно писать и о романтических мечтах и придумать что-то весёлое типа: "Обещаю в новом году ни разу не перепутать улицы". А в следующем декабре, провожая год старый, разбейте бутылку, огласите весь список и, смеясь или слегка иронизируя, расскажите родным, какие пожелания сбылись, а какие планы не сдвинулись с места. И после боя курантов принимайтесь за составление новых.

3. Кулинарное шоу

Семья на кухне. freepik.com/gpointstudio.

Проводится раз в году, можно приурочить его к какому-нибудь празднику - к 8 Марта или устроить накануне Нового года. Возможно, каждый раз вы будете готовить какое-то традиционное блюдо, например утку с яблоками: дети режут начинку, мама занимается уткой, папа изобретает новый соус, а затем все дружно и торжественно поедают этот кулинарный шедевр. Усложнённый вариант шоу - приготовление каждым членом семьи своего коронного блюда.

4. Книга семейных рекордов

Её можно разбить на несколько разделов специально для каждого из членов семьи: там они будут фиксировать все самые интересные, значительные и забавные события. Не исключено, что все опишут одно и то же, но в своём стиле, под разными углами зрения. Малыши, не владеющие грамотой, могут просто что-нибудь нарисовать. А в новогоднюю ночь хорошо подвести итоги, зачитывая за праздничным столом все ваши опусы.

5. Фамильные ценности

Купите красивую шкатулку и бережно храните в ней мелкие предметы, символизирующие различные события, происходившие в вашей семье. Это может быть локон ребёнка, перевязанный ленточкой, письмо из роддома, ваша первая с мужем любовная записка, красивая ракушка, привезённая из поездки на море. Члены семьи должны сами решать, достоин ли этот предмет храниться в драгоценном ларце или нет. Торжественное извлечение экспонатов может происходить, например, в годовщину вашей свадьбы или в новогоднюю ночь. Ну и, само собой, не забывайте вспоминать истории, связанные с той или иной вещицей.

6. Семейная коллекция

Обычно как бывает: один собирает миниатюрные вазочки, другой - старинные монеты, третий - плюшевых мишек. А вы попробуйте коллекционировать что-нибудь все вместе, к примеру колокольчики. Отведите для них почётное место в своём доме, а под каждым экземпляром делайте запись - кто, где и в каком году его приобрёл. Стремление вносить свою лепту в общее дело и соревноваться в том, "кто нашёл самые оригинальные экспонаты", сплачивает семью.

7. Чтение вслух

Семейное чтение. freepik/gpointstudio

Семья собирается вечером в комнате, все удобно устраиваются в креслах и на диване, свет приглушён, и кто-то начинает читать вслух интереснейшую книгу - например, детективную историю. Роль чтеца могут исполнять все по очереди. Тут главное - правильно подобрать художественный материал.

8. Великий день

Всей семьей можно отмечать не только календарные даты, но и какие-то свои собственные праздники, наделённые особенным таинством и смыслом. Это может быть день знакомства или предложения руки и сердца, первая ночь любви. Можно в каждую годовщину свадьбы делать фото, облачаясь в забавные наряды, соответствующие году совместной жизни (бумажная свадьба, стеклянная, серебряная).

Идеальный вариант - если у такого праздника будет свой сценарий. Допустим, папа с мамой расписались в 3 часа дня, значит, ровно в 15.00 все должны сесть за стол и поднять бокалы за "молодожёнов". А может быть, вы будете устраивать конкурс анекдотов с обязательным вручением шуточных призов. Важно, чтобы этот день проходил весело, торжественно и был запоминающимся.

9. Стенгазета

На большом листе ватмана сделайте красочный коллаж из семейных фотографий, детских рисунков, остроумных подписей и весёлых стихов. Лучше, если стенгазета будет посвящена какому-то периоду вашей жизни ("Как мы отдыхали на море"). Даже малыши могут принимать участие в изготовлении стенгазеты, помогая раскрашивать рисунки. А если вы неплохо владеете компьютерными графическими программами, то можете изготовить настоящий шедевр. И самое главное: не выбрасывайте все эти произведения. Лет через десять вы будете их рассматривать с невероятным интересом и ностальгическими всхлипами.

10. Семейная видеосага

Семья, Новый год, селфи. freepik.com/drobotdean.

Снимайте значимые эпизоды жизни вашего семейства и собирайте отснятый материал в "архив". А в конце каждого года монтируйте небольшой ролик, записывайте к нему подходящее музыкальное сопровождение и демонстрируйте очередную серию перед боем курантов в качестве видеоотчёта за прошедший год. И обязательно проследите, чтобы все члены семьи хоть раз промелькнули в кадре!

11. Письма в будущее

В конце каждого года выбирайте 2-3 самые забавные фотографии ребёнка (желательно делать это с самого рождения малыша) и вкладывайте их в конверт вместе с письмом о том, что с ним произошло в этом году: сказал первое слово, научился ползать, сделал первый шаг. Подключите к этому процессу папу, дедушку с бабушкой и других родственников, чтобы они тоже написали пару строк. Пусть это будет этакий дневник в письмах. А за 18 дней до совершеннолетия ребёнка вручайте ему по письму в день, чтобы ко дню рождения у него оказались все 18 конвертиков. Такое послание из прошлого растрогает даже самого "цифрового" подростка, а вам всем вместе позволит погрузиться в ностальгические воспоминания.

12. Аллея славы

Если у вас есть дача, в честь значимого для вашей семьи события (рождение ребёнка, например) сажайте деревья - лучше разных пород и не садовых (срок их жизни недолог). А если сумеете, то сделайте и памятные таблички к каждому дереву. Так, гуляя по саду, вы станете вспоминать всё важное, что произошло у вас в семье за последнее время, и точно будете знать, когда это было. А представляете, как разрастётся ваша "аллея" лет через двадцать? Только не делайте посадки в одиночку, виновник торжества тоже должен помогать или хотя бы присутствовать при этом.