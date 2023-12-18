Шёлкова головушка: правила зимнего ухода за волосами

С приходом зимних холодов наступает неблагоприятный период для ваших волос. Дома из-за отопления воздух становиться чрезвычайно сухим, поэтому он лишает волосы влаги, да и к тому же электризует их, а на улице свой удар наносит зимний мороз. И вот, снимая шапку, вы видите, что волосы потеряли свою привлекательность, стали сухими, ломкими и тусклыми. Ваши локоны явно нуждаются в особой заботе в зимние месяцы. Специалисты подскажут, что поможет женским локонам выглядеть здоровыми и пышными даже в самых суровых условиях.

Не горячитесь!

Горячий чай, горячая ванна, тёплое одеяло - зимой мы делаем всё, чтобы прогреться. Пожалуй, только волосам это не во благо. Высокая температура пересушивает их, что приводит к ломкости и выпадению. Соответственно, мыть голову нужно тёплой водой и как можно реже пользоваться феном, щипцами, утюжками - лучше сушить естественным образом. С мокрыми локонами старайтесь вообще не проводить никаких манипуляций: при расчёсывании или укладке они растягиваются, из-за чего их легко повредить. И ни в коем случае не выходите на улицу, если пряди хоть чуточку влажные: летом свежий ветерок заменяет диффузор, а вот зимой навредит и волосам, и вашему здоровью.

Золотое правило. Учёные подсчитали, что за неделю пребывания на морозе кончики волос повреждаются в два раза сильнее, чем корни. Поэтому перед выходом на улицу обрабатывайте их специальными средствами против сечения - они защитят от воздействия холодного сухого воздуха. А раз в неделю подпитывайте волосы реконструирующими масками и сыворотками.

Используйте "зимний" шампунь

Проблемы с волосами. freepik.com/azerbaijan_stockers.

По мнению специалистов, в ванной комнате каждой женщины должно стоять три шампуня - для частого (или обычного) мытья головы, сезонный и профилактический (против перхоти, ломкости или сечения). В зимний период все эти средства можно спокойно заменить одним - шампунем "Спасение от сухости". Он разработан специально для ухода в "мороз и стужу", восстанавливает гидробаланс кожи головы и волос, помогает локонам справиться со стрессом, вызванным погодными условиями. По сравнению с другими шампунями, содержит в шесть раз больше увлажняющих компонентов.

Золотое правило. В холодную пору очень важно предупредить появление перхоти. Отопительные приборы, неправильно подобранные головные уборы приводят к чрезмерной работе сальных желёз, что провоцирует размножение грибка Malassezia globosa, вызывающего перхоть. Справится с ней всё тот же шампунь: его обновленная форму AntiZinc позволяет легко избавиться от неприятного шелушения и оздоровить кожу головы.

Пересмотрите свой рацион

Лучшая "диета" для волос, заверяют трихологи, - устрицы и шампанское независимо от сезона. Но какими бы полезными ни были морепродукты и каким бы вкусным ни был бокал игристого, в зимний период меню нужно существенно дополнить. Прежде всего - бобовыми, крупами, суб- и кисломолочными продуктами. Содержащиеся в них белки, железо, витамины группы В особо благотворно действуют на локоны. А вот потребление животных жиров, сладкого, острого и пряного стоит сократить - они усиливают работу сальных желёз кожи головы.

Золотое правило. Обязательно включите в рацион какао - оно очень полезно для роста волос. А привычное мясо курицы, по мнению специалистов, лучше заменить более ценной для локонов морской рыбой - лососем, семгой, сибасом.

Носите головные уборы

Зимняя одежда. freepik.com/senivpetro.

Будем откровенны: большинство из дам ими в последнее время пренебрегают. Мол, зачем портить укладку, если от авто до офиса либо дома пара минут ходьбы - не замерзнём! Не смущают хоть и заметно ослабевшие, но всё равно сибирские морозы. Мы-то, может, и не замерзнем - всё-таки одеваемся в тепло, а вот неприкрытые волосы однозначно переохладятся и пострадают от резкой смены температуры. Такой погодный экстрим приводит к сужению кровеносных сосудов кожи, замедлению циркуляции крови - волосы не получают нужного количества важных элементов, теряют тонус, становятся ломкими и безжизненными. Поэтому трихологи настоятельно рекомендуют надевать при температуре от -5 до -10 °С - капюшоны или теплые платки; от -10 до -15 °С - шерстяные шапки и береты; от -15 °С и ниже - меховые головные уборы.

Золотое правило. Подбирайте головной убор по размеру, но не тесный, его внутренний чехол должен быть только из натуральной ткани - для нормального кровообращения, теплообмена и дыхания кожи. Обязательно снимайте шапки в помещениях - не допускайте, чтобы кожа головы потела.