Ну вот и всё, праздники позади и пора разбирать новогоднюю ёлку. Игрушки, гирлянды, бусы — всё это нужно сохранить в презентабельном виде, чтобы они могли прослужить ещё не один год. Существуют несколько разных способов хранить ёлочные украшения.

Проверенный годами способ хранения ёлочных игрушек — в пластиковом контейнере или коробке из плотного картона. Закрытые ёмкости надёжно защищают украшения от пыли и повреждений.

Игрушки из стекла выкладывают в пластиковый контейнер, дно которого застелено ватой или очень мягкой тканью. Изделия нужно выкладывать таким образом, чтобы они не соприкасались. Каждый слой также перекладывают ватой. Ещё каждый стеклянный шар можно обернуть несколькими слоями мягкой бумаги — салфетками, одноразовыми полотенцами или мягкую туалетную бумагу.

Ёлочные игрушки. freepik.com/pvproductions

Кстати, в картонных держателях от туалетной бумаги можно хранить шишки, сосульки или небольшие фигурки, которые часто раньше выпускали с металлическими прищепками для того, чтобы их можно было «посадить» на ветку. В газеты заворачивать игрушки нежелательно. Типографская краска может их испачкать. А вымыть её в последствии будет не просто.

Ёлочные игрушки. freepik.com/rawpixel.com

Игрушки в коробке должны быть хорошо зафиксированы. Укладывать их нужно плотно, чтобы они не смогли перемещаться по коробке или контейнеру если его потребуется куда — то перенести. При транспортировке стеклянные елочные украшения не должны давить друг на друга. Утрамбовывать, если что — то не вмещается, нельзя — лучше найти дополнительную ёмкость.

Ёлочные украшения небольшого размера можно держать в пластиковых контейнерах из-под яиц. Предварительно контейнеры нужно обработать антисептическими средствами. Такая емкость для хранения очень удобна: сразу видно, что в ней находится.

Ёлочные игрушки. freepik.com/pvproductions

Коробка с ёлочными игрушками должна находиться в тёмном сухом месте с постоянной температурой, без резких скачков. Если хранение елочных игрушек происходит в светлом месте, лучше выбрать для них непрозрачную коробку. Это нужно, чтобы они не выгорали под воздействием света.

Чтобы гирлянды не спутались, и их не пришлось потом долго и мучительно приводить в порядок, лучше сразу их намотать на какую — нибудь плотную основу. Например, картонный держатель от одноразовых полотенец. Неплохой основой также может послужить обычная вешалка для одежды.

Для хранения ёлочных бус можно использовать пластиковые бутылки от воды, правильно подобранные по размеру. Просто поместите бусы в пустые бутыли, и отправьте в темное место до следующего Нового года.