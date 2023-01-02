Новогодний праздник без включённого телевизора вроде и не праздник. А тут ещё школьные каникулы. В общем, только успевай смотреть всё подряд с утра до поздней ночи. Вот так он и становится самым близким другом. Однако эта близкая дружба не должна выйти нам боком.

Больше всего от телевизора страдают, как известно, глаза. Уже давно доказано, что нагрузка на глазные мышцы при просмотре телевизора сопоставима с нагрузкой других групп мышц при занятии штангой. В результате глаза привыкают к ближнему видению, всё неохотнее различая дальние объекты, и… развивается близорукость. Что же делать? Соблюдать несколько простейших правил.

Мне снизу видно всё

Пара смотрит телевизор. freepik.com/DCStudio

Офтальмологи утверждают, что самое лучшее расположение экрана — немного выше уровня глаз. Поставьте телевизор повыше или смотрите его сидя в низком кресле. И не гоняйте детей, которые обожают устроиться на полу перед экраном по-турецки. Интуиция подсказывает им оптимальный для глаз вариант.

По фасону и честь

При размещении телевизора в квартире надо считаться с его размерами. Так, не стоит впихивать телевизор с диагональю свыше 29 дюймов (72 см) в крошечную спальню: в малогабаритной комнате невозможно разместить экран на достаточном удалении. Напротив, телевизор с диагональю меньше 21 дюйма (54 см) потеряется в антураже гостиной: с большого расстояния в изображение придётся всматриваться, а это чревато (см. выше).

Кухонная телеутварь

Женщина смотрит телевизор. freepik.com/Drazen Zigic

Прежде чем поставить в кухне компактный телевизор, лишний раз спросите себя: а вам это надо? Ведь тогда аппарат практически будет работать в режиме non-stop. Но есть и плюсы. Во время готовки или трапезы нам волей-неволей приходится отрывать глаза от экрана, чтобы не порезать палец или не пронести ложку мимо рта. Таким образом глаза получают столь необходимую им передышку, пусть даже на считаные секунды, что снижает зрительное напряжение.

Да будет свет!

Девушка смотрит телевизор. freepik.com/Freepik

Никогда не смотрите телевизор в полной темноте! Это худший вариант для зрения, так как для глаз некомфортен резкий контраст между ярким экраном и окружающей его темнотой. Правда, при полной иллюминации смотреть телевизор тоже не годится. Лучше осветите помещение мягким боковым светом бра и торшеров. Свет от них не должен прямо отражаться в экране, чтобы не возникало бликов. По этой же причине не ставьте телевизор напротив окна.

Спасибо рекламе

Всеми ругаемая реклама может оказаться очень полезной… для разгрузки глаз. Вместо того чтобы раздражённо щёлкать пультом, используйте рекламную паузу для простых, но эффективных упражнений. Подойдите к окну и в течение минуты переводите взгляд то вдаль, то на ближние предметы. Потом посмотрите как можно дальше влево, затем — вправо. Эти маленькие хитрости помогают активизировать кровообращение в области глаз и тем самым снижают их утомление.

Как не подсесть на «останкинскую иглу»

Если же человек не в силах отлипнуть от экрана ни днём ни ночью, ослабления зрения ему не избежать, несмотря на все ухищрения. Здесь впору подумать о том, как не подсесть на «останкинскую иглу».

Мужчина смотрит телевизор. freepik.com/Freepik

Некоторые психологи советуют больше общаться друг с другом, а не с «ящиком», чаще гулять на свежем воздухе… Всё это, конечно, хорошо, правда не всегда выполнимо по разным причинам… Но есть среди психологических рекомендаций один простой и действенный способ. Не включать телевизор по привычке, как свет в прихожей! Не брать в руки пульт, если не знаете точно, что именно собираетесь смотреть!

Определитесь, что в сетке вещания заслуживает вашего внимания, а что нет (для этого, кстати, и наш журнал служит). Прекратив смотреть всё подряд, по словам психологов, можно сделать удивительное открытие: впечатления от действительно интересных программ станут ярче в прямом и переносном смысле. Ведь их вы будете смотреть отдохнувшими глазами.