Искусство светотени
Прежде всего нужно скрыть все несовершенства кожи, придав лицу ровный тон. Если кожа хорошая, освежить её поможет увлажняющий крем с маскирующими свойствами. В противном случае выберите более плотное тональное средство, не забыв сначала нанести основу — базу под макияж. Для маскировки тёмных пятен воспользуйтесь консилерами.
Учтите: вам потребуется два оттенка крема — более светлый (под цвет кожи) и более тёмный. Посмотрите на своё лицо и мысленно нарисуйте на нём овал. Заполните воображаемый овал светлым тоном, а все те области, которые оказались за его пределами, более тёмным. Растушуйте границу. Если у вас широкий нос, можно немного затемнить его крылья, высветлив среднюю линию, — так он станет казаться уже. Наносить тональное средство нужно по массажным линиям. А вот способ нанесения не так уж важен: хоть пальцами, хоть спонжем или кистью. Зафиксируйте результат матирующей пудрой: она уберёт излишнюю жирность и впитает влагу.
Добавить цвета
Теперь, когда вы немного «подхудили» лицо, превратите ровную поверхность в более рельефную с помощью румян. Втяните щёки и нанесите румяна на выступающие части. Можно слегка подчеркнуть скулы, но основные линии должны быть направлены от скул вниз, напоминая треугольник. Выбирайте косметику натурального оттенка: бежевого, золотисто-коричневого; а вот красноватых тонов лучше избегать.
Сделать лицо скульптурным (высветлить область под бровями, под глазами и вокруг губ) помогут средства со светоотражающими частицами.
Акценты
Традиционно считается, что акцент на лице должен быть один — либо глаза, либо губы. Полным дамам визажисты рекомендуют выделять глаза: так меньше риск привлечь лишнее внимание к низу лица — щекам и второму подбородку.
В макияже глаз прежде всего важна аккуратность. Подводками и карандашом пользоваться можно, но линии лучше растушёвывать. Если хотите нанести тени, постарайтесь увеличить глаза за счёт перехода тонов от светлого (у внутреннего уголка верхнего века) к тёмному (у внешнего). Последний штрих — тушь. Лучше выбрать удлиняющую: слишком объёмные ресницы утяжелят лицо.
Для губ идеально подойдут натуральные светлые оттенки, желательно матовые (понадобится помада, а не блеск). Карандаш придаст образу большую строгость, но при его использовании не нужно пытаться увеличить объём губ. Если уста слишком пухлые, можно уголки накрасить более светлой помадой, а если тонкие — наоборот, высветлить середину.
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