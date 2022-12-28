Чувствовать себя богиней, тем более в новогоднюю ночь, хочется каждой женщине независимо от наличия лишних килограммов. Если к празднику вы не успели похудеть, не беда. Просто отвлеките внимание окружающих от ваших несовершенств. Макияж для пышек не так уж сильно отличается от обычного. Секретов здесь немного, но всё же они есть.

Искусство светотени

Прежде всего нужно скрыть все несовершенства кожи, придав лицу ровный тон. Если кожа хорошая, освежить её поможет увлажняющий крем с маскирующими свойствами. В противном случае выберите более плотное тональное средство, не забыв сначала нанести основу — базу под макияж. Для маскировки тёмных пятен воспользуйтесь консилерами.

Макияж. freepik.com/lookstudio

Учтите: вам потребуется два оттенка крема — более светлый (под цвет кожи) и более тёмный. Посмотрите на своё лицо и мысленно нарисуйте на нём овал. Заполните воображаемый овал светлым тоном, а все те области, которые оказались за его пределами, более тёмным. Растушуйте границу. Если у вас широкий нос, можно немного затемнить его крылья, высветлив среднюю линию, — так он станет казаться уже. Наносить тональное средство нужно по массажным линиям. А вот способ нанесения не так уж важен: хоть пальцами, хоть спонжем или кистью. Зафиксируйте результат матирующей пудрой: она уберёт излишнюю жирность и впитает влагу.

Добавить цвета

Теперь, когда вы немного «подхудили» лицо, превратите ровную поверхность в более рельефную с помощью румян. Втяните щёки и нанесите румяна на выступающие части. Можно слегка подчеркнуть скулы, но основные линии должны быть направлены от скул вниз, напоминая треугольник. Выбирайте косметику натурального оттенка: бежевого, золотисто-коричневого; а вот красноватых тонов лучше избегать.

Сделать лицо скульптурным (высветлить область под бровями, под глазами и вокруг губ) помогут средства со светоотражающими частицами.

Акценты

Традиционно считается, что акцент на лице должен быть один — либо глаза, либо губы. Полным дамам визажисты рекомендуют выделять глаза: так меньше риск привлечь лишнее внимание к низу лица — щекам и второму подбородку.

Макияж. freepik.com/lookstudio

В макияже глаз прежде всего важна аккуратность. Подводками и карандашом пользоваться можно, но линии лучше растушёвывать. Если хотите нанести тени, постарайтесь увеличить глаза за счёт перехода тонов от светлого (у внутреннего уголка верхнего века) к тёмному (у внешнего). Последний штрих — тушь. Лучше выбрать удлиняющую: слишком объёмные ресницы утяжелят лицо.

Для губ идеально подойдут натуральные светлые оттенки, желательно матовые (понадобится помада, а не блеск). Карандаш придаст образу большую строгость, но при его использовании не нужно пытаться увеличить объём губ. Если уста слишком пухлые, можно уголки накрасить более светлой помадой, а если тонкие — наоборот, высветлить середину.