Какая мебель может быть ядовитой и нанести вред здоровью?

Мы стараемся подбирать новую мебель, которая будет соответствовать общему стилю помещения. При этом не задумываемся о том, что она может нанести вред здоровью.

Хотя ДСП, из которой в основном и делают шкафы, кровати и комоды, - это древесно-стружечная плита, однако вполне себе натуральные в ней опилки - лишь половина состава. Остальное - жижа на основе синтетических смол, которые призваны склеить между собой стружку в плите. Эту смесь раскатывают раскалённым прессом.

Именно в данный момент смола и начинает выделять ядовитый формальдегид: бесцветный газ со специфическим запахом, который многие называют ароматом новой мебели. Но, едва уловив его, надо распахивать окна, предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Это однозначный канцероген. Он провоцирует рак, поражает дыхательную, нервную системы, внутренние органы. И тут нужно запомнить, что сделать ДСП без формальдегидных смол невозможно.

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Однако клеевая смесь всё же бывает разной. Клей, приготовленный более долгим и сложным путём, дороже, но ДСП из него безопаснее. Такую мебель маркируют значками "Е 0,5" и "Е 1". Хотя искать эти обозначения на ценниках бесполезно. И на слово верить продавцам не стоит. Все данные указаны в сертификате соответствия или паспорте.

В любой торговой точке, где продаётся мебель, должны быть комплекты документов, подтверждающие качество её производства. Плиты, слепленные из более дешёвого клея, продают под маркировкой "Е 2". И как раз сколоченные из таких материалов столы со шкафами сильно фонят канцерогеном, поэтому из них можно делать мебель только для уличных кафе, веранд, дач.

Какие детали выдают небезопасную мебель?

Мебель. freepik.com/kjpargeter

1. Человек, не посвящённый в тонкости технологии производства, не сможет определить на глаз класс ДСП. Поэтому требуйте (!) у продавцов сертификаты на мебель и материалы, из которых она изготовлена.

2. Обращайте внимание на детали, кажущиеся мелкими. Они тоже говорят о многом. Например, у хороших производителей края мебели всегда закрыты кромками. Они нужны не просто для красоты, а блокируют летучую химию внутри древесно-стружечных плит. Особенно часто экономят на кромках производители шкафов и гарнитуров, пряча необработанные торцы в стыках деталей.

3. А ещё стоит доверять своему нюху! Запомните: пахнуть химией мебель может максимум две недели! Когда въедливый запах сохраняется дольше и становится привычным, пора насторожиться. В ядовитых шкафах-купе даже моль не заводится, потому что дохнет там от химии.