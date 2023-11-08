Как избавить квартиру от сомнительных благоуханий и наполнить её приятными ароматами

Счастье охотнее заходит в тот дом, где всегда царит хорошее настроение. Запахи самым непосредственным образом влияют на наше самочувствие. Это практически все на себе ощущают. Вот и поговорим о том, как избавить свою квартиру от сомнительных благоуханий. Самые главные средства от дурных запахов в квартире - это, разумеется, уборка и проветривание (в том числе всех столов и шкафов). Однако полностью уповать на их чудодейственную силу нельзя.

Запахи коварны и могут "поселиться" в доме даже у самой прилежной хозяйки. Поэтому стоит время от времени принимать простые профилактические меры. Удалить неприятный запах помогут абсорбенты и озонаторы (вещества, выделяющие озон). Первые поглощают неприятные запахи,вторые окисляют примеси органических веществ и обеззараживают воздух.

Кухня

Налейте в сковородку немного столового уксуса и поставьте её на огонь, пока уксус не испарится. Будьте уверены: вместе с уксусом улетучится и неприятный запах.



Чтобы "изгнать" дурной запах из холодильника, положите в него кусочки чёрствого чёрного хлеба и меняйте их раз в неделю. Подойдёт и активированный уголь (в таблетках или гранулах). Новую порцию этого природного абсорбента закладывают через 2-3 недели.



Неприятный запах из сточной трубы устранит раствор кальцинированной соды (2 ст. ложки на 1 литр кипятка). Повторяйте процедуру примерно раз в неделю.

Девушка. freepik.com/freepik.

Дабы избавиться от неприятного запаха в кухонном столе или буфете, положите в него на 2-3 недели несколько кусочков древесного угля в картонной коробочке с отверстиями или ломтики репчатого лука.



Чтобы избавиться от запаха затхлости в хлебнице, протрите её изнутри тряпочкой, смоченной в уксусе. И не забывайте регулярно её проветривать. (Кстати, этот рецепт подходит и для чемоданов.)



Если на плите у вас убежало молоко, избавить кухню от неприятного запаха поможет обычный уксус. Сбрызните им бумажное полотенце и накройте "следы происшествия".



От рыбного запаха посуду спасут уксус, поваренная соль, подогретая на сковородке, или кожура лимона. Просто потрите ими тарелки и вилки.



Неприятный запах лука с ножа можно удалить с помощью сырой морковки, соли и растительного масла.

Ванная

Несколько шариков камфоры могут избавить от плесени шкафчик для разных туалетных причиндалов.

Прихожая

Ботинки от неприятного запаха можно избавить, если протереть их изнутри слабым раствором марганцовки.

Комнаты

Не ленитесь регулярно проветривать все комоды, шифоньеры и шкафы, особенно если они сделаны из ДСП. Воздух в них загрязнён настолько, что человек, заглянувший внутрь, может даже получить серьёзное отравление. Если деревянная мебель в вашей квартире всё же приобрела неприятный запах, промойте все внутренние поверхности слабым раствором марганцовки, после чего ящики и полки просушите на открытом воздухе.



Запах нафталина исчезнет из шкафов, если в них положить немного сухой горчицы.

Композиция с ароматическими палочками, диффузором и свечами. freepik.com/pvproductions.

Квартиры заядлых курильщиков зачастую пахнут не фиалками. Избавиться от запаха табачного дыма помогут 2-3 обычных махровых полотенца. Их нужно намочить холодной водой, разложить в разных местах, они впитают в себя запах.



Покончив с ненавистными запахами, позаботьтесь о том, чтобы наполнить комнаты приятными ароматами. В этом нам помогут дезодоранты и ароматические вещества.