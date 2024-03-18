Анна Михалкова разрывается между семьёй и расследованиями в сериале "Васнецова"

Вероника Васнецова когда-то работала следователем в Санкт-Петербурге, но потом, словно декабристка, отправилась за мужем (Виктор Васильев) на Сахалин, где долгие годы занималась воспитанием четверых детей, а не профессией. Но дети подросли, а брак родителей затрещал по швам. Так что после развода Вероника вместе с детьми переезжает в Калининграде, где по протекции бывшего мужа и устраивается на работу в полицию.
В новом коллективе её принимают в штыки: начальница Лидия Зайцева (Полина Кутепова) недовольна упавшей как снег на голову, да ещё по указке сверху главой отдела, тем более, что хотела поставить на эту должность своего протеже Антона Лескова (Всеволод Болдин). Каждая серия "Васнецовой" - это и отдельное расследование, и маленький шажок на пути главной героини к взаимопониманию в коллективе и позиционированию себя уже не в качестве жены успешного человека, а хорошей матери и профессионала.
На протяжении всего сериала Вероника будет доказывать зрителям и своим коллегам, что может успешно совмещать работу и быт. Более того, семья - это её сила, а не слабость.