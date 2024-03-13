Александр Робак стал крёстным отцом и вступил в "Наследство"

С 18 марта в эфире канала ТНТ начинается показ сериала "Наследство" - остроумной комедии о том, как деньги влияют на человеческие отношения - от романтических до семейных. Главные роли сыграли Александр Робак, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Владислав Ценёв, Алёна Бабенко.

25 лет назад бандит Витя бросил в Москве свою семью - жену и нескольких детей - и сбежал в Италию, скрываясь от уголовного преследования. Сегодня его родня живёт в Реутове самой обычной жизнью, собираясь на праздники и тихонько ворча друг на друга.

В один из таких дней к подъезду Татьяны, бывшей жены беглеца, приезжает шикарный автомобиль, а в нём - похожий на дона Корлеоне Виктор со своим водителем. Спустя долгие годы он захотел наладить отношения с семьёй, а заодно раз и навсегда решить свои криминальные проблемы, "устранив" нужного человека.

Сериал "Наследство". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Наследство". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Наследство". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Наследство". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Наследство". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Семейство, мягко говоря, не в восторге от внезапного появления "итальянца". Однако он придумывает хитрый ход и обещает многомиллионное наследство самому доброму, чуткому и услужливому родственнику. Чего ни сделаешь ради такого отца - особенно, если у каждого из детей огромные финансовые трудности. Так начинается гонка за итальянское состояние, в которой всем персонажам предстоит проявить себя с неожиданных сторон.

Сериал "Наследство". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"В этой истории много деталей жизни моей семьи. Писать сценарий было легко, потому что практически все ситуации мне хорошо знакомы: не надо ничего выдумывать, надо просто наделить персонажей чертами до боли знакомых мне людей, их реакциями - в основном смешными. Если рассказывать историю о том, как человек предал свою семью и потом вернулся, в мелодраматическом тоне, то получится, как мне кажется, масло масляное. Лучше идти от обратного и обратиться к иронии. Жизнь ведь ироничная, зачем слёзы лить?", - уверена автор сценария и режиссёр Аня Мирохина.

Авторы сериала утверждают, что "Наследство" - это не только комедия о семье и о том, как деньги или мечты о них могут поменять людей. Зрителей ждут крутые повороты сюжета благодаря наличию в нём элементов криминального жанра.