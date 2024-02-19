Антон Хабаров сыграл советского следователя-профайлера в детективе "Страх над Невой"

Истории про серийных убийц и остросюжетные драмы всегда пользуются популярностью у зрителя. На этот раз нас ждёт атмосферный ретродетектив, в котором будет присутствовать мощная психологическая линия.
Тайные знаки в центре Ленинграда
В районе Обводного канала, в самом центре Ленинграда, происходит серия убийств.Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки. К расследованию подключают майора КГБ Чубина (Антон Хабаров), у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Тогда майор совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт, а после сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту.Чубина спасли в последний момент, но пережитое оставило неизгладимый след всудьбе: у героя развился страх темноты.
Призраки прошлого
"В Советском Союзе существовали секты, но они были засекречены. Главный герой как раз стал жертвой такой секты, в которой оказался пленником. Конечно, это сломало его личность и привело к тому, что его стал пожирать животный страх перед смертью. Чубин, сталкиваясь с делом, внутренне обманывает себя, думая, что оно никак не связано с его прошлым, потому что ту секту, в которой он состоял, давно уже прикрыли. Однако, когда понимает, к чему всё идёт, ему просто становится жутко страшно", - рассказывает о своей роли Антон Хабаров, исполнитель роли Чубина.
Несмотря на перенесённую психологическую травму, Чубин остался профессионалом своего дела. Единственный, кто специализируется на раскрытии серийных убийств, он сразу понял, что нынешняя серия снова связана с культом Чернобога. В напарники Чубину достаётся капитан милиции Фёдоров (Андрей Фролов), пышущий энергией и силой здоровяк. Чубин и Фёдоров пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны своего начальства, которое приказывает незамедлительно найти маньяка, чтобы не допустить паники среди населения.
Советский профайлер
Ретродетектив - один из самых популярных жанров на телевидении: что может быть увлекательнее, чем запутанное расследование, помещённое в декорации ушедшей эпохи. Надо признать, неудачи в этом жанре случаются редко - "Мосгаз", "Шифр", "Алекс Лютый", "По законам вoeнного времени" имеют по несколько сезонов и неизменно привлекают внимание зрителей.
"В сериале мы хотели создать образ классического советского следователя, но при этом в лице Чубина показать человека, ко торый знает о существовании серийного убийцы и использует собственную методику, - говорит креативный продюсер Никита Ватулин-Тарасенко. - Он смешивает психологию, психоанализ со стандартными розыскными методами работы. Вспомним того же Александра Бухановского, который не был следователем, но смог составить психологический портрет Чикатило и разговорить его, используя техники и методы, до этого не практиковавшиеся.
Чубин - это собирательный образ, созданный из нескольких реальных прототипов. Что касается капитана Фёдорова, то он человек системы, руководствуется только тем, что находится в поле его специализации и считает, что этого достаточно для выполнения задач, но после знакомства с Чубиным начинает меняться".