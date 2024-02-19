Антон Хабаров сыграл советского следователя-профайлера в детективе "Страх над Невой"

Сегодня, 19 февраля, на канале НТВ состоится премьера исторического детектива "Страх над Невой" с Антоном Хабаровым и Андреем Фроловым в главных ролях. Сюжет истории перенесёт зрителей в 1967 год: майор Чубин, некогда имевший дело с сектантами-язычниками, вновь берётся за расследование, связанное с магическими знаками, которые на местах преступлений оставляет маньяк-убийца.

Истории про серийных убийц и остросюжетные драмы всегда пользуются популярностью у зрителя. На этот раз нас ждёт атмосферный ретродетектив, в котором будет присутствовать мощная психологическая линия.

Тайные знаки в центре Ленинграда

В районе Обводного канала, в самом центре Ленинграда, происходит серия убийств.Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки. К расследованию подключают майора КГБ Чубина (Антон Хабаров), у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Тогда майор совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт, а после сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту.Чубина спасли в последний момент, но пережитое оставило неизгладимый след всудьбе: у героя развился страх темноты.

Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ.

Призраки прошлого

"В Советском Союзе существовали секты, но они были засекречены. Главный герой как раз стал жертвой такой секты, в которой оказался пленником. Конечно, это сломало его личность и привело к тому, что его стал пожирать животный страх перед смертью. Чубин, сталкиваясь с делом, внутренне обманывает себя, думая, что оно никак не связано с его прошлым, потому что ту секту, в которой он состоял, давно уже прикрыли. Однако, когда понимает, к чему всё идёт, ему просто становится жутко страшно", - рассказывает о своей роли Антон Хабаров, исполнитель роли Чубина.

Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ.

Несмотря на перенесённую психологическую травму, Чубин остался профессионалом своего дела. Единственный, кто специализируется на раскрытии серийных убийств, он сразу понял, что нынешняя серия снова связана с культом Чернобога. В напарники Чубину достаётся капитан милиции Фёдоров (Андрей Фролов), пышущий энергией и силой здоровяк. Чубин и Фёдоров пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны своего начальства, которое приказывает незамедлительно найти маньяка, чтобы не допустить паники среди населения.

Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ.

Советский профайлер

Ретродетектив - один из самых популярных жанров на телевидении: что может быть увлекательнее, чем запутанное расследование, помещённое в декорации ушедшей эпохи. Надо признать, неудачи в этом жанре случаются редко - "Мосгаз", "Шифр", "Алекс Лютый", "По законам вoeнного времени" имеют по несколько сезонов и неизменно привлекают внимание зрителей.

Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ.

Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Страх над Невой". Пресс-служба телеканала НТВ.

"В сериале мы хотели создать образ классического советского следователя, но при этом в лице Чубина показать человека, ко торый знает о существовании серийного убийцы и использует собственную методику, - говорит креативный продюсер Никита Ватулин-Тарасенко. - Он смешивает психологию, психоанализ со стандартными розыскными методами работы. Вспомним того же Александра Бухановского, который не был следователем, но смог составить психологический портрет Чикатило и разговорить его, используя техники и методы, до этого не практиковавшиеся.

Чубин - это собирательный образ, созданный из нескольких реальных прототипов. Что касается капитана Фёдорова, то он человек системы, руководствуется только тем, что находится в поле его специализации и считает, что этого достаточно для выполнения задач, но после знакомства с Чубиным начинает меняться".