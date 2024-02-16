Кто не спрятался - Крид не виноват: на СТС начинается телеигра "Прятки"

По правилам игры в каждом выпуске шесть героев выбирают место для пряток внутри конкретной локации. После заката появляется ведущий, у которого есть всего час для поиска шестёрки. Сами участники готовы на всё, чтобы Криду не удалось их найти. Даже если придётся закрыться в помещении без воздуха, замёрзнуть в холодном подвале, висеть долго на высоте, загримироваться до неузнаваемости и научиться опасному каскадёрскому трюку. Испытание Кридом пройдут: Артём Дзюба, Клава Кока, Дилара, Эльдар Джарахов, Юля Гаврилина, Даня Крастер и другие.

Телешоу "Прятки". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Прятки". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Прятки". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Прятки". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Прятки". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Прятки". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Прятки". Пресс-служба телеканала СТС.

В каждом выпуске Егора Крида ожидала новая локация, которую он видел впервые. Чтобы облегчить себе задачу, музыкант попросил съёмочную группу пригласить знакомого оператора. "Я сразу сказал: "Мне нужен кто-то, с кем я буду разгонять. Шерлоку нужен Ватсон", - делился Егор. - Было очень сложно: тёмное заброшенное помещение, где ходишь с фонарём, а ещё один над камерой оператора светит тебе в лицо. Хорошо, что некоторые участники оставляли пасхалки, и всё это превращалось в целый детективный процесс".

Телешоу "Прятки". Пресс-служба телеканала СТС.

Среди локаций - обсерватория, техникум, психиатрическая больница, бункер 1953 года, Дворец моряков и форт "Граф Милютин". "Самое экзотическое место - это, конечно же, форт в Кронштадте, куда приходилось добираться в лодках вместе с реквизитом, декорациями и техникой, - вспоминает продюсер Антон Гореславский. - Все объекты заброшенные, какие-то с толстыми стенами, где не всегда проходил сигнал, поэтому бывали моменты, когда мы теряли ведущего: ждали, когда он вернётся на экраны и надеялись, что с ним всё хорошо".

Телешоу "Прятки". Пресс-служба телеканала СТС.

Если ведущий впервые видел локацию, то участники изучали её за три дня до пряток. Герои выбирали потаённые места, которые после декорировали художники. Каждый объект дополняли колоритным реквизитом: для съёмок на территории форта привозили корабельное оборудование из Москвы и вагонетку из Тулы, а для выпуска в больнице - электрический стул.