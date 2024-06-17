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Антон Хабаров расследуя "Дело сирот", вышел на след нацистских карателей

Сегодня, 17 июня, в эфире НТВ состоится премьера нового сезона исторического детектива "Алекс Лютый" - "Дело сирот". Действие картины развернётся в 1976 году вокруг подполковника КГБ Андрея Елисеева, которому предстоит перенестись на 35 лет назад и расследовать дело об исчезновении детей. Главные роли в сериале исполнили Антон Хабаров, Екатерина Олькина, Эмилия Спивак, Владимир Ярош и другие.

Сериал "Алекс Лютый. Дело сирот".
Сериал "Алекс Лютый. Дело сирот".
Пресс-служба телеканала НТВ.

После самоубийства бывшего руководителя айнзацгруппы СС Манкевича подполковник Андрей Елисеев (Антон Хабаров) берётся за розыск военных преступников из его группы. Распутывая цепь загадочных событий прошлого и настоящего, Елисеев выясняет, что в августе 1941-го отряд карателей Манкевича располагался в здании музея. Там же пряталась группа ребят из детского дома, брошенная при эвакуации. После соседства с отрядом Манкевича дети исчезли. При помощи секретного архива Алекса Лютого Елисеев узнаёт, кто входил в состав отряда Манкевича. Но все оставшиеся в живых члены отряда гибнут при загадочных обстоятельствах...

Сериал &quot;Алекс Лютый. Дело сирот&quot;.
Сериал "Алекс Лютый. Дело сирот".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В новом сезоне зрителей ждёт не только интересное расследование, но и насыщенные романтические линии главных героев. У Веры Гришиной (Екатерина Олькина), напарницы Елисеева, завязываются новые отношения, а вот сам главный герой и его супруга Мария (Эмилия Спивак) переживают непростые времена.

Первый сезон исторического детектива вышел в эфир НТВ 22 июня 2020 года. Многосерийный фильм был основан на реальных событиях и рассказывал об одном из самых жестоких нацистских преступников Александре Юхновском, получившим прозвище Алекс Лютый. Премьера второго сезона "Алекс Лютый. Дело Шульца" состоялась в мае 2022: главные герои расследовали убийство девушки и вышли на след нацистского хирурга Германа Шульца, проводившего во время войны опыты над заключёнными.

Сериал &quot;Алекс Лютый. Дело сирот&quot;.
Сериал "Алекс Лютый. Дело сирот".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Алекс Лютый. Дело сирот&quot;.
Сериал "Алекс Лютый. Дело сирот".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"В основе нового сезона тоже лежит реальная история. Она произошла в 1942 году: были уничтожены 214 воспитанников Ейского детского дома. Ребята жили в Симферополе, а потом их эвакуировали в Ейск - надеялись, что там никто не тронет. Но пришли нацисты и решили испытать на детях-инвалидах "газваген" - мобильную газовую камеру. Вот такая трагичная история. Когда я готовился к роли Елисеева , мне из Ейска прислали книгу "От имени погибших" Леонида Дворникова - выжившего в той страшной трагедии и описавшего все те ужасы, что пережили дети", - рассказал Антон Хабаров.

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