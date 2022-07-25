Сегодня, 25 июля, на ТНТ в 20.00 выходит второй сезон сериала «Война семей» — истории о двух друзьях детства, которые в одночасье стали заклятыми врагами. Вспоминаем другие сериальные семьи, которые тоже отличаются чем-то весьма нестандартным.

«Война семей» ( 16+)

Кадр из сериала «Война семей 2» Пресс-служба телеканала ТНТ.

Что с ними не так: они постоянно воюют!

Мамонтовы и Ремнёвы обречены были дружить семьями, ведь главы семейств Дима и Миша с детства были очень близки. И бизнес у них общий, и дома на одном участке — настоящая идиллия! Казалось бы, что её может разрушить? Как оказалось, любовь!

Когда один друг влюбляется в дочь другого: тут уже не до совместных дел. Необычная история любви становится яблоком раздора, и две идеальные семьи превращаются в две враждующие группировки. А во втором сезоне эта война заходит на второй круг, когда существенная разница в возрасте новоиспечённой пары начинает давать пробоины в семейной лодке.

«Бесстыжие» ( 18+)

Постер сериала «Бесстыжие» Пресс-служба телеканала ТНТ.

Что с ними не так: они пьют, колятся, женятся, разводятся и никогда не работают.

Пока другие известные киносемьи хотя бы пытаются делать вид, что они нормальные, Галлагеры в такие игры играть даже не собираются. Отцу семейства Фрэнку на воспитание своих шестерых детей, мягко говоря, наплевать, другое дело — провести время с бутылкой.

Между покупкой подгузников и хорошим пойлом он неизменно выбирает второе, ведь зачем какие-то предметы гигиены, когда банные процедуры легко можно провести с помощью шланга на заднем дворе. А его шестерым детям остаётся только заботиться о своём существовании самостоятельно. Бесконечный процесс поиска пропитания прерывается разве что на редкие попытки придушить своего непутёвого папашу в отместку за «счастливое» детство.

«Триада» ( 16+)

Кадр из сериала «Триада». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Что с ними не так: отец один, а матерей — три!

Первоначально главный герой Толя был вполне готов к тому, чтобы стать отцом, но зачать ребёнка с женой у него никак не получается. Из-за этого он даже задумывается о том, чтобы окончательно уйти к любовнице. Но всё же решается на неоднозначный тест. Толя устраивает ночь любви с танцовщицей из клуба, чтобы понять, перед кем ему после этого будет стыдно: женой или любовницей. Однако история приобретает неожиданный поворот — от Толи одновременно забеременели

все трое.

В итоге герой Бориса Дергачёва готовится стать отцом, причём даже не троих, а четверых детей, ведь танцовщица, у которой, кстати, есть бойфренд, ждёт двойню. Испытания неожиданного отцовства Толю ждут прямо с родильного отделения, ведь у всех трёх его пассий день икс наступает одновременно, и свою долю внимания требует каждая из них. Толику придётся учиться отцовству на ходу, причём сразу в трёх разных семьях, подстраиваясь под нрав каждой из мам.

«Американская семейка» ( 18+)

Постер сериала «Американская семейка». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Что с ними не так: они очень разные.

В оригинале сериал называется «Современная семья», но в российских реалиях существование такой ячейки общества, да ещё и на телевидении вряд ли возможно. Судите сами: пожилой мужчина, женившийся на молодой эмигрантке из Колумбии, или парочка геев, удочерившая вьетнамскую девочку — для нас это слишком. А вот в Америке это вполне типичная современная семья.

Но юмор, основанный на различных жизненных ситуациях — вещь вполне себе универсальная, поэтому понятен как закокеанскому, так и нашему зрителю. Поэтому следить за перипетиями отношений трёх мини-семей внутри одной большой — увлекательный и весьма залипательный процесс.