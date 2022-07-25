«Женская доля» (16+, ТВ-3)
Мелодрама. В дневном эфире по будням на ТВ-3 — экзотически красивый и переполненный эмоциями романтический сериал из Индии «Женская доля», самый известный и самый продолжительный телепроект индийского телеканала ZEE TV. Слава этого шоу давно преодолела национальные границы, и сегодня «Женскую долю» с одинаковым успехом смотрят в Америке, странах Европы и Азии. В сообществе российских фанатов индийских сериалов сложилось мнение, что именно «Женская доля» идеально подходит для зрителя, который только собирается погрузиться в мир современных телехитов Индии.
Сюжет «Женской доли» отталкивается от классического романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность». В центре истории — две сестры, Прагья и Бульбуль. Первая — серьёзная, трудолюбивая и ответственная, работает преподавателем в престижном колледже и умудряется ладить со всеми, что в семье, что на работе. Но особенно ей нравится чудаковатый и незадачливый коллега Суреш — объект постоянных насмешек окружающих. А вот красавица Бульбуль, как часто случается с младшими, всё время витает в облаках — не особенно задумывается о будущем и мечтает о свадьбе с рок-звездой. Мать девушек Сарла хочет во что бы то ни стало выгодно выдать обеих замуж, но с первых же серий сталкивается с самыми неожиданными препятствиями, которые в конце концов только укрепят семью и помогут девушкам лучше узнать себя и понять, чего они хотят от жизни.
пн-пт, ТВ-3, 13.35
«Вокально-криминальный ансамбль» (16+, НТВ)
Детектив. Действие сериала разворачивается в 70-е годы прошлого столетия. СССР захлестнула волна нового вида организованной преступности: вывоз исторических ценностей за рубеж, повлёкший за собой череду убийств. Одно из таких запутанных дел расследует майор Щукин (Игорь Черневич), который придумал необычный
способ поимки главного подозреваемого — популярного певца по кличке Артист
(Белый).
На это время приходится расцвет различных ВИА, и Щукин предлагает молодому и перспективному лейтенанту Славе Жукову (Никита Волков) собрать свою музыкальную группу и внедриться в окружение Артиста. Так появляется новый ансамбль, где Слава Жуков солирует, Паштет (Иван Добронравов) играет на ударных, Гарик (Артём Волобуев) — на клавишных, а Петя (Евгений Харитонов) — на бас-гитаре.
Благодаря своей смекалке Слава быстро попадает в доверие к Артисту, но это лишь первый шаг к разгадке тайны преступного синдиката.
пн-вс, НТВ, 19.45.
«Война семей 2» (16+, ТНТ)
Комедия. Сериал рассказывает о двух друзьях: Диме Мамонтове (Егор Бероев) и Мише Ремнёве (Александр Робак). У них общий бизнес, живут по соседству почти в одинаковых домах. И вс` бы шло хорошо, если бы Ремнёв не узнал, что друг крутит роман с его 20-летней дочерью Леной (Арина Постникова). Между старыми товарищами случается конфликт, в который вовлечены все члены семьи.
Во втором сезоне уже Ремнёв заводит роман с подругой дочери Стасей (Ангелина Стречина). Все против, кроме Мамонтова.
Во втором сезоне появятся новые герои, а значит и новые актёры — Григорий Верник и Ангелина Стречина.
пн-чт, ТНТ, 20.00.
„Два холма“ (16+, ТНТ)
Комедия. В 2140 году в результате биологической войны страшный вирус выкосил 99,9% мужского населения планеты, и женщинам пришлось взять всё в свои руки. Им удалось построить идеальное справедливое государство с прекрасной экологией и возобновляемой энергией.
Немногие выжившие мужчины, а с ними и несогласные с новым порядком женщины остались в разрушенных мегаполисах прошлого и тоже очень гордятся своей свободой выживать по своим правилам.
Жительницы женского государства называют их приматами и строго настрого запрещают подрастающему поколению приближаться к дикарям. Но однажды на обзорной школьной экскурсии учительница Рада из экогородка оказывается в опасной близости с дикарём Герой. И это меняет всё!
пн-чт, ТНТ, 21.00
„Отчим“ (16+, Первый канал)
Мелодрама. 1952-й год. Отдалённый сибирский посёлок. Молодая женщина Настя семь лет ждёт мужа с фронта. Ожидание и вера — вот всё, чем живёт она и её маленький сын Мишка. Её жалеют, но за спиной шепчутся: чего ждать, кому было суждено прийти — пришли… Однажды ночью в дом Насти стучится молодой обаятельный мужчина Игорь Галицкий, оказавшийся председателем местного крайкома партии. Эта встреча становится судьбоносной для них обоих. На фоне драматических событий, разыгрывающихся в стране, Насте предстоит проделать нелегкий путь, осилив который — она поймёт, кто, на самом деле, мужчина всей её жизни…
пн-чт, Первый канал, 21.45.
„Бедный олигарх“ (16+, PREMIERE)
Комедия с Владимиром Сычёвым и Максимом Лагашкиным в главных ролях. Олигарх Виктор живёт прекрасной богатой жизнью: у него есть яхта, частный самолёт, недвижимость по всему миру, бизнес в разных сферах. Но в одно чёрное утро он просыпается нищим — все счета заблокированы, недвижимость арестована, консультанты не отвечают на звонки.
Виктор оказывается в списках тех, кто ещё не скоро поест устрицы в Монако. В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остаётся только его камердинер Адам, который будет помогать Виктору выжить. А для этого придётся сделать многое — превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы
ради получения страховки.
PREMIERE, с 26 июля.
„Бедного олигарха“ стоит посмотреть, потому что это актуальная для сегодняшнего дня история, да ещё и очень смешная», — считает Владимир Сычев.
«Наследие» (16+, PREMIER)
Научно-фантастический сериал. По сюжету на Земле произошла катастрофа, из-за которой существование человечества оказалось под угрозой. Для сохранения и восполнения популяции была запущена программа «Наследие». Её возглавили биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Пётр Сергеевич. После 100 лет криогенного сна они столкнулись с большой проблемой: первое поколение людей совсем не такое, как они предполагали.
В проекте сыграли Алексей Серебряков, Константин Крюков, Фёдор Гамалея, Артём Ткаченко, Катерина Ковальчук, Константин Белошапка и другие.
PREMIER, с 28 июля.