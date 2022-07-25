Глядя на график премьер и повторных показов этой недели, складывается ощущение, что только активы «Газпром-медиа» очнулись от летней истомы, а программные директора вернулись к своей работе. Пока остальные крутят «старое и доброе», ТНТ и PREMIERE выстреливают на этой неделе дуплетам! А вот на ТВ-3 зрителей ждём настоящая экзотика — индийский сериал.

«Женская доля» ( 16+, ТВ-3)

Кадр из сериала «Женская доля». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Мелодрама. В дневном эфире по будням на ТВ-3 — экзотически красивый и переполненный эмоциями романтический сериал из Индии «Женская доля», самый известный и самый продолжительный телепроект индийского телеканала ZEE TV. Слава этого шоу давно преодолела национальные границы, и сегодня «Женскую долю» с одинаковым успехом смотрят в Америке, странах Европы и Азии. В сообществе российских фанатов индийских сериалов сложилось мнение, что именно «Женская доля» идеально подходит для зрителя, который только собирается погрузиться в мир современных телехитов Индии.

Сюжет «Женской доли» отталкивается от классического романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность». В центре истории — две сестры, Прагья и Бульбуль. Первая — серьёзная, трудолюбивая и ответственная, работает преподавателем в престижном колледже и умудряется ладить со всеми, что в семье, что на работе. Но особенно ей нравится чудаковатый и незадачливый коллега Суреш — объект постоянных насмешек окружающих. А вот красавица Бульбуль, как часто случается с младшими, всё время витает в облаках — не особенно задумывается о будущем и мечтает о свадьбе с рок-звездой. Мать девушек Сарла хочет во что бы то ни стало выгодно выдать обеих замуж, но с первых же серий сталкивается с самыми неожиданными препятствиями, которые в конце концов только укрепят семью и помогут девушкам лучше узнать себя и понять, чего они хотят от жизни.

пн-пт, ТВ-3, 13.35

«Вокально-криминальный ансамбль» ( 16+, НТВ)

Кадр из сериала «Вокально-криминальный ансамбль». Пресс-служба телеканала НТВ.

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«Война семей 2» ( 16+, ТНТ)

Кадр из сериала «Война семей 2″. Пресс-служба телеканала ТНТ.

. Действие сериала разворачивается в 70-е годы прошлого столетия. СССР захлестнула волна нового вида организованной преступности: вывоз исторических ценностей за рубежповлёкший за собой череду убийств. Одно из таких запутанных дел расследует майор ЩукинИгорь Черневич), который придумал необычныйспособ поимки главного подозреваемого — популярного певца по кличке АртистБелый).На это время приходится расцвет различных ВИАи Щукин предлагает молодому и перспективному лейтенанту Славе ЖуковуНикита Волков) собрать свою музыкальную группу и внедриться в окружение Артиста. Так появляется новый ансамбльгде Слава Жуков солируетПаштетИван Добронравов) играет на ударныхГарикАртём Волобуев) — на клавишныха ПетяЕвгений Харитонов) — на бас-гитаре.Благодаря своей смекалке Слава быстро попадает в доверие к Артистуно это лишь первый шаг к разгадке тайны преступного синдиката.

Комедия. Сериал рассказывает о двух друзьях: Диме Мамонтове (Егор Бероев) и Мише Ремнёве (Александр Робак). У них общий бизнес, живут по соседству почти в одинаковых домах. И вс` бы шло хорошо, если бы Ремнёв не узнал, что друг крутит роман с его 20-летней дочерью Леной (Арина Постникова). Между старыми товарищами случается конфликт, в который вовлечены все члены семьи.

Во втором сезоне уже Ремнёв заводит роман с подругой дочери Стасей (Ангелина Стречина). Все против, кроме Мамонтова.

Во втором сезоне появятся новые герои, а значит и новые актёры — Григорий Верник и Ангелина Стречина.

пн-чт, ТНТ, 20.00.

„Два холма“ ( 16+, ТНТ)

Премьера сериала „Два холма“, в котором встретились устаревшие порядки и новые законы далекого будущего , мужской и женский миры , состоялась на видеосервисе Start 28 апреля 2022 года. Пресс-служба видеосервиса Start

Комедия. В 2140 году в результате биологической войны страшный вирус выкосил 99,9% мужского населения планеты, и женщинам пришлось взять всё в свои руки. Им удалось построить идеальное справедливое государство с прекрасной экологией и возобновляемой энергией.



Немногие выжившие мужчины, а с ними и несогласные с новым порядком женщины остались в разрушенных мегаполисах прошлого и тоже очень гордятся своей свободой выживать по своим правилам.



Жительницы женского государства называют их приматами и строго настрого запрещают подрастающему поколению приближаться к дикарям. Но однажды на обзорной школьной экскурсии учительница Рада из экогородка оказывается в опасной близости с дикарём Герой. И это меняет всё!



пн-чт, ТНТ, 21.00

„Отчим“ ( 16+, Первый канал)

Кадр из сериала „Отчим“. Пресс-служба Первого канала.

Мелодрама. 1952-й год. Отдалённый сибирский посёлок. Молодая женщина Настя семь лет ждёт мужа с фронта. Ожидание и вера — вот всё, чем живёт она и её маленький сын Мишка. Её жалеют, но за спиной шепчутся: чего ждать, кому было суждено прийти — пришли… Однажды ночью в дом Насти стучится молодой обаятельный мужчина Игорь Галицкий, оказавшийся председателем местного крайкома партии. Эта встреча становится судьбоносной для них обоих. На фоне драматических событий, разыгрывающихся в стране, Насте предстоит проделать нелегкий путь, осилив который — она поймёт, кто, на самом деле, мужчина всей её жизни…



пн-чт, Первый канал, 21.45.

„Бедный олигарх“ ( 16+, PREMIERE)

Кадр из сериала „Бедный олигарх“. Пресс-служба видеосервиса PREMIERE.

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„Бедного олигарха“ стоит посмотреть, потому что это актуальная для сегодняшнего дня история, да ещё и очень смешная», — считает Владимир Сычев.

«Наследие» ( 16+, PREMIER)

кадр из сериала «Наследие». Пресс-служба видеосервиса PREMIERE.

Олигарх Виктор живёт прекрасной богатой жизнью: у него есть яхтачастный самолётнедвижимость по всему мирубизнес в разных сферах. Но в одно чёрное утро он просыпается нищим — все счета заблокированынедвижимость арестованаконсультанты не отвечают на звонки.Виктор оказывается в списках техкто ещё не скоро поест устрицы в Монако. В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остаётся только его камердинер Адамкоторый будет помогать Виктору выжить. А для этого придётся сделать многое — превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмыради получения страховки.

Научно-фантастический сериал. По сюжету на Земле произошла катастрофа, из-за которой существование человечества оказалось под угрозой. Для сохранения и восполнения популяции была запущена программа «Наследие». Её возглавили биоинженеры Александр и Елизавета Гордеевы и генетик Пётр Сергеевич. После 100 лет криогенного сна они столкнулись с большой проблемой: первое поколение людей совсем не такое, как они предполагали.



В проекте сыграли Алексей Серебряков, Константин Крюков, Фёдор Гамалея, Артём Ткаченко, Катерина Ковальчук, Константин Белошапка и другие.



PREMIER, с 28 июля.