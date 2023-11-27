Чем опасна осень для сердечников

Осенью многих сваливают с ног разнообразные вирусные инфекции. Однако особенно опасно это время года не для тех, кто подвержен простудным заболеваниям, а для сердечников.

Погода уходит в минус

Понижение температуры воздуха может спровоцировать приступы стенокардии. Давящие боли за грудиной, причиной которых является спазм коронарных сосудов, нередко возникают именно от холода. Очень часто отягчающим фактором выступает серьёзная физическая нагрузка и связанное с ней переутомление. Поэтому активно работать на приусадебном участке во время похолодания - не самая здоровая идея для сердечников. Безусловно, пребывание на свежем воздухе полезно в любое время года, однако физическую активность при этом следует ограничивать. И, конечно, прямо-таки жизненно необходимо одеваться по погоде.

Возраст несёт риски

Ещё один отягчающий фактор - возраст. Даже абсолютно здоровые люди после 45 лет осенью могут сталкиваться с проявлениями метеочувствительности. Дело в том, что с возрастом процессы адаптации нашего организма к изменениям окружающей среды нарушаются. Так, под воздействием холода может снизиться капиллярный кровоток - и начнут холодеть конечности, которые становится трудно согреть, появляются головные боли, одышка и т. д. А резкие изменения давления могут спровоцировать серьёзные сосудистые проблемы.

Для того чтобы минимизировать риски и не доводить до критических ситуаций, нужно относиться внимательнее к своему здоровью и принимать все возможные профилактические меры.

Не переносить болезни на ногах

Даже самую лёгкую простуду необходимо "вылежать" и ни в коем случае не переносить на ногах. Во-первых, простуженный организм и без того сильно ослаблен, добавлять ему проблем (походами в магазин, в присутственные места и т. д.) по меньшей мере опасно. Ведь простудные заболевания чреваты осложнениями, среди которых одно из самых распространённых - осложнение на сердце. А во-вторых, распространять инфекцию среди окружающих - не самый гуманный вариант поведения в обществе.

Давление

Сердечникам необходимо измерять давление как минимум два раза в день. Лучше всего делать это в одно и то же время, максимально допустимое отклонение - 30 минут. Показания тонометра надо записывать в дневник наблюдения - по этим записям лечащий врач сможет определить, нужна ли коррекция в лечении.

Осень. Пожилая пара. freepik.com/freepik

Физические нагрузки

Активный спорт для людей с проблемами сердечно- сосудистой системы может быть опасен, но умеренные физические нагрузки им нужны. Что это будет - ежедневная утренняя зарядка, плавание, прогулки на воздухе и т. п. - решать только вам. Помните: любое движение полезно, если оно приносит удовольствие. Однако если в результате физической нагрузки ухудшается самочувствие, появляется одышка или другие неприятные симптомы, нагрузку необходимо уменьшить. Если же, наоборот, физическая активность сказывается на самочувствии только в лучшую сторону, нагрузки можно постепенно увеличивать.

Уровень холестерина

Так как осенью наш рацион заметно меняется - становится меньше свежих овощей и фруктов, необходимо следить за уровнем холестерина в крови. Важно также знать и свой липидный профиль, который можно контролировать после обследования, следуя указаниям врача.

Повышенный уровень холестерина опасен образованием на стенках кровеносных сосудов так называемых холестериновых бляшек, которые могут привести к их (сосудов) полной закупорке. Чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать режим питания и вводить в ежедневный рацион адекватную замену свежим овощам и фруктам. Следите за своим здоровьем, принимайте меры профилактики, и осень не принесёт вам никаких неприятностей.