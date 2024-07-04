Четыре сценария курортного романа по вашим правилам

Станьте моим мужем

Учёные утверждают, что влюблённость способствует выработке в организме особого вещества - фенилэтиламина, которое вызывает ощущения, сходные с наркотическим опьянением. В долгих отношениях по мере привыкания к партнёру концентрация фенилэтиламина в организме снижается. А чтобы снова вызвать его выброс, необходим новый бурный роман. Испытав ощущения праздника в отпуске, женщина перестаёт требовать его от мужчины, находящегося рядом. И, наконец, самый неожиданный бонус - вернувшись домой, вы будете выглядеть просто неотразимо! Где же искать героя жаркого отпуска?

Сценарий №1. Флирт в санатории

Хотите поправить здоровье, отдохнуть, а заодно испытать лёгкие романтические волнения? Отправляйся в санаторий! Как правило, в одиночестве туда приезжают состоятельные мужчины средних лет, обременённые семьёй и камнями в почках. Это будет неспешный красивый роман, с прогулками в парке, встречами у бювета и ужинами в местных ресторанчиках. На бурный секс рассчитывать вряд ли приходится, но романтическое воспоминание ты точно привезёте.

Сценарий №2. Горячие чувства на пляже

Курортный роман. freepik.com/free-photo/freepik

Наиболее жаркие пейзажи для таких романов - это берега Турции и Египта. Именно в этих странах каждый второй турист заводит курортный роман, а ещё 23% мечтают об этом, как свидетельствуют данные опроса, проведённого

системой веб-поиска билетов и мест отдыха Skyscanner среди путешественников. На кого обратить внимание? Статистика, например, утверждает, что около 56% отпускниц с удовольствием охотится на "аборигенов". Призовое первое место, по мнению, например, француженок и немок, принадлежит пляжным спасателям - молоды, здоровы, в прекрасной форме и всегда свободны. Важный момент: не ищи особо галантных и хорошо владеющих иностранными языками - это могут быть профессиональные жиголо.

Сценарий №3. Поезд, самолёт, пароход...

Как утверждают психологи, в поезде срабатывает "эффект заложника": мы находимся в своеобразном плену, поэтому так и хочется найти союзника в лице соседа по купе. Тихий ночной разговор у окна в коридоре под стук колёс - и вот уже кажется, что знаете этого человека всю жизнь... А вот самолётные знакомства чаще всего предполагают или лёгкий флирт, или

быстрый...секс. Опрос, проведённый американской компанией Opodo, показал, что 10% пассажиров самолётов хотя бы раз занимались сексом в воздухе. И наконец, морской круиз - пусть и дорого, но как роскошно!

Сценарий №4. Знакомый незнакомец

Курортный роман. freepik.com/free-photo/cookie_studio

В Европе сейчас модный тренд - курортный роман с... собственным мужем. Ничего общего с чинным выездом "на моря" всем семейством он не имеет. Играйте всерьёз: забронируйте разные номера в отеле, добирайтесь на курорт отдельно, не договаривайтесь о встрече, а положитесь на волю случая, знакомьтесь и узнавайте друг друга заново... И, поверьте, более увлекательный курортный роман трудно представить!

Как определить типаж кавалера

Прежде чем завязывать курортный роман, полезно узнать, какие типажи кавалеров могут повстречаться вам на отдыхе.

Искушённый донжуан. Ему хорошо известно, что девушки любят ушами. Буквально с первых минут такой мужчина начнёт щедро осыпать вас комплиментами, а спустя пару часов может даже признаться в любви. Чтобы завоевать свою спутницу максимально быстро, донжуан будет активно ухаживать - дарить цветы, подарки, ухаживать. Увы, как только мужчина добьётся желаемого, скорее всего, вы перестанете его интересовать.

Юморист. Он весёлый, активный, любит пошутить и посмеяться. Всегда оказывается в гуще событий и в любом коллективе чувствует себя душой компании. С таким вы не заскучаете! Юморист в попытке очаровать даму готов ночь напролёт выкрикивать под окнами признания в любви. В постели берёт не техникой, а жаром и пылкостью.

Курортный роман. freepik.com/free-photo/Freepik

Скромный и робкий. Он целый вечер поглядывает в вашу сторону, но подойти просто так не решается - мешает стеснение. Этот мужчина ждёт, что вы подадите ему знак. Скромняга порядочен, надёжен и вежлив. Ухаживая, будет очень обходительным. Готовьтесь к тому, что он во всём станет вам уступать и буквально выполнять любую прихоть. К слову, секс с ним может оказаться приятным сюрпризом. Робкие мужчины буквально боготворят партнёршу, а потому готовы трудиться до полного изнеможения.

Мужественный и загадочный. С виду этот представитель сильного пола, словно супермен: стройный, молчаливый и даже загадочный. Редко проявляет инициативу в знакомстве. Уверен в себе и немного тщеславен: ждёт первого

шага от женщины. Если простые задачки не для вас, включайте обаяние и действуйте. Правда приручить его полностью до конца отдыха вряд ли получится.

Не утоните в пучине страсти!

Курортный роман. freepik.com/free-photo/Freepik

Чтобы отдых не принёс вам грусти, оставил только лучшие воспоминания и, возможно, приятный бонус в виде отличного знакомства, перечитайте эти рекомендации.



Не стоит ехать на отдых за отношениями. Даже под тёмными очками вас выдаст взгляд хищницы на охоте. Помните, что лишь 3% мужчин готовы к продолжению курортного романа. Поэтому, дабы потом не лить слезы и не разочаровываться в жизни, расслабьтесь и отдыхайте.



Не дайте себя обмануть и водить за нос. Большинство мужчин не рассчитывают привезти из отпуска женщину. Поэтому, если на курорте он осыпает вас комплиментами, словно эпатажный исполнитель шансона в известной песне, это совсем не значит, что он готов делать это и после отдыха. К тому же кавалер может быть давно женат, либо он закоренелый донжуан, который намерен не только позагорать или искупаться, но и найти женщину для приятного времяпрепровождения на отдыхе.

Если ваш мачо просит денег в долг или уговаривает провести ночь за пределами отеля, это должно вас насторожить и заставить усомниться в искренности его намерений. Не соглашайтесь на сомнительные предложения и не оставляй без присмотра личные вещи: страсть страстью, но лучше перестраховаться!

Держите голову и сердце холодными от эмоций. Ну, или почти холодными. Если вы влюбчивая, есть шансы, что любовь нагрянет быстрее, чем ваш загар. Помните, как в фильме "Девчата": подруга героини предложила ей кашлять, как только та начнёт терять бдительность. Попросите внутреннее сознательное "я" покашливать время от времени, живите одним моментом и будьте психологически готовы всё отпустить.

Отпускные романы редко перерастают во что-то большее. Препятствий масса - расстояние, нежелание связывать себя серьёзными отношениями... А бывает и так, что без красивых курортных декораций, шума прибоя и покачивающихся пальм, мужчина оказывается бесконечно далеким от вашего идеала. Дело в том, что в отпуске мы ведём себя чуть более раскованно и расслабленно. Ни вы, ни мужчина, которого вы встретите, не соответствуете своим естественным ролям.



Впрочем, никто не знает, какие подарки приготовила для вас судьба. Бывают курортные романы с хеппи-эндом. Главное, суметь вовремя разглядеть своё счастье и не упустить его! Хорошего отдыха!