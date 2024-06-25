Как получить шоколадный загар и можно ли использовать прошлогодний солнцезащитный крем

Летний отдых подарит нам хорошее настроение и заряд бодрости, а жаркое солнце - красивый загар. Правда, при одном условии: если мы не будем злоупотреблять ультрафиолетом. Тем, кто всё равно обожает ровный шоколадный загар, мы расскажем, как совместить одно с другим.

Странный тип

Всего существует 3 типа солнечных лучей: UVA, UVB и UVC. Последний для человека не опасен, так как полностью поглощается атмосферой, а первые два могут причинить массу проблем. Лучи типа UVB отвечают за выработку меланина (считайте, за загар): воздействуя на кожу, они усиливают выработку пигмента, который является не чем иным, как защитной реакцией организма на излучение. Именно эти лучи, собственно, и приводят к вредным ожогам.

Воздействие UVA заметить невооруженным глазом невозможно. Но это излучение ещё более опасно: лучи проникают в глубокие слои кожи, разрушают коллагеновые волокна, способствуют повреждению клеток и образованию свободных радикалов. Оно запускает процесс фотостарения кожи и, по некоторым данным, может стать причиной меланомы - самой распространённой и коварной опухоли кожи.

Приём солнечных ванн в промежутке с 8 утра до полудня нормализует биологические ритмы и самым благоприятным образом влияет на метаболизм. Вследствие этого нормализуется индекс массы тела и снижается риск набора веса. Если совместить солнечные ванны с пробежкой или йогой, эффект будет ещё более очевидным.

Что в составе

Современные солнцезащитные средства способны защитить кожу и от всех типов излучения. Для этого в них используются различные фильтры: физические (диоксид цинка, диоксид титана) и химические (авобензон и мексарил). В большинстве кремов используются и те и другие - для комплексной защиты, но некоторым они могут не подойти.

Дело в том, что химические фильтры считаются более аллергенными, поэтому людям с чувствительной кожей нужно быть осторожными. Им лучше пользоваться так называемыми санблоками, которые содержат исключительно физические фильтры. Они отражают солнечные лучи, не вступая во взаимодействие с клетками эпидермиса, и потому признаны более безопасными (в детской косметике, например, разрешено использование только таких компонентов).

Санблоки можно наносить прямо на пляже, работать они начинают мгновенно. А вот санскринам - средствам с химическими составляющими - для того, чтобы "влючиться", нужно 20-30 минут. Помните об этом, когда соберётесь загорать. Существуют и природные UV-фильтры - растительные масла ши, кунжутное, миндальное, а также экстракт алоэ вера.

Прошлогодние защитные средства малоэффективны Стандартная рекомендация производителей - использовать солнцезащитный крем или масло в течение 12 месяцев со дня вскрытия. За это время продукт не должен испортиться, тем не менее его защитные свойства с каждым месяцем будут снижаться. В первую очередь это касается кремов с химическими фильтрами, которые имеют свойство разрушаться. Большую роль играют и условия хранения. Держать крем в холодильнике - серьёзная ошибка! UV-фильтры плохо переносят резкие перепады температур, а заодно высокую влажность и яркий свет, поэтому оптимальное место для их хранения - шкаф.

Фактор риска

Пожалуй, первое, на что мы обращаем внимание при покупке солнцезащитного средства, - уровень SPF. Этот показатель определяет количество времени, которое можно проводить на пляже без риска ожогов. Чем он выше, тем дольше и эффективнее работает продукт. Но порой разница не так уж велика: по данным дерматологов, крем с SPF 30 защищает от UV-лучей примерно на 97%. а средство с SPF 50 - на 98%. Разница, как видите, совсем невелика. Также важно помнить, что SPF нескольких нанесённых на кожу продуктов не суммируется. Индекс защиты определяется наиболее высоким показателем: к примеру, если вы используете дневной крем с SPF 10 и тональную основу с SPF 15, общий показатель будет равен не 25, а 15.

Уход и защита

Девушка на курорте. freepik.com/Freepik

Сегодня UV-фильтры встречаются практически в любых продуктах дневного ухода и декоративной косметики. По большому счёту, подобные средства вполне могут заменить специальные солнцезащитные. Но - предупреждают врачи - лишь в том случае, если дело происходит в средней полосе России и при этом человек проводит на солнце совсем немного времени. Проще говоря, для короткой прогулки в обеденный перерыв санскрин вам едва ли понадобится. А вот для пикника на солнечной полянке он совершенно точно пригодится.



Выбирая защитные средства, обращайте внимание и на их дополнительные свойства. Продукты последнего поколения многофункциональны - они не только блокируют UV-лучи, но и хорошо увлажняют кожу, снабжают антиоксидантами, повышают эластичность и предотвращают гиперпигментацию. Такие средства станут отличным решением для тех, кто не любит наносить несколько слоёв косметики. Главное, внимательно читайте состав: вам нужны аминокислоты, витамин Е и разнообразные растительные масла и экстракты.

Солнечное меню

Девушка на курорте. freepik.com/free-photo/kroshka__nastya

На загар влияют не только солнцезащитные средства, но и правильная диета. Учёные доказали: продукты, богатые антиоксидантами и жирными кислотами, замедляют фотостарение и снижают риск развития меланомы. Ваши помощники в борьбе за красивую здоровую кожу - томаты, перец, виноград, морковь и другие оранжевые фрукты и овощи, а также жирные сорта рыбы и авокадо. Летом кофе лучше заменить зелёным чаем. Этот напиток тоже содержит вещества, предотвращающие образование свободных радикалов и защищающие клетки от повреждения UV-лучами.

Сейчас в аптеках представлено много "солнечных" БАДов, которые, с одной стороны, способствуют выработке меланина, а с другой - повышают антиоксидантную защиту. Обратите внимание на добавки с L-тирозином, L-цистеином, витамином Е. Приём таких препаратов желательно начинать за 2-3 недели до планируемого отпуска.

Правила безопасности

Девушка на курорте. freepik.com/free-photo/halayalex

Чтобы загар был действительно безопасным, исключите риск фотоаллергии. Её симптомы - сильное покраснение и жжение кожи. Затем появляются шелушение, отёчность и иногда даже волдыри. Причиной такого заболевания могут стать накопленные в организме аллергены, но чаще всего виновны внешние факторы - контакт с веществами, несовместимыми с длительной инсоляцией. Например, риск фотоаллергии возрастает при приёме антибиотиков, ряда противовоспалительных и гормональных препаратов, в том числе и некоторых контрацептивов. Также несовместимы с солнцем ретинол и все его производные, которые часто встречаются в составе антивозрастной косметики.

Наконец, ещё один провоцирующий сильную реакцию фактор - сочетание активного солнца и парфюма. Собираясь на пляж, лучше отложите его в сторону, чтобы не вызвать гиперпигментацию, раздражение кожи и аллергическую реакцию. А если совсем не можете без ароматов, воспользуйтесь лёгкой ароматической дымкой для волос.