23 забавных дела, которые можно сделать только летом

Наобниматься и наговориться можно и осень, и зимой. А есть забавные дела и даже немножко глупости, которые можно сотворить только в ближайшие три летних месяца. А как их провести, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые солнечные деньги? Рассказываем, как создать яркие впечатления, которые будут греть в слякотное межсезонье и долгой зимой.

1. Превратить покрышки в качели

Если в вашем гараже есть старые покрышки, пустите их в дело. Только ветку ищите покрепче - покачаться захочется не только детям!

2. Побросать "блинчики"

Нужны плоские камешки ("блинчики") и спокойная вода. Задача - так кинуть камень, чтобы он подпрыгнул, ударяясь о воду, несколько раз. У кого больше прыгнул - тот молодец. Гарантируем несколько часов оголтелого запускания.

3. Залезть на дерево

Хватит уже вздыхать, что дети сегодня мало двигаются и понятия не имеют о настоящем детстве! Выберите день, твёрдо объявите семье, что сегодня вы все (да, и бабушка) лезете на дерево, и не отступайте от своего плана!

4. Поплавать на лодке

И обязательно дайте ребенку погрести самому. Управление лодкой -это не только эмоции и мышечная радость, но и отличное развитие пространственной ориентации, которая, в свою очередь, развивает способности к математике.

Водная прогулка. freepik.com/freepik

5. Пускать кораблики

Во-первых, научите детей этому простому фокусу - складывать кораблики из бумаги. Во-вторых, найдите ручей, протоку, или импровизированный пляж на Оби и пусть в регате победит сильнейший.

6. Поехать куда глаза глядят

Возьмите карту вашей местности (гугл-, яндекс-карты тоже подойдут). Пусть ребёнок закроет глаза и ткнёт пальцем наугад. Проложите маршрут и поезжайте смотреть, что там находится.

7. Отправить письмо или запустить пост-кроссинг

Довольно экзотичное развлечение для современных детей, некоторые из которых и не представляют, что недавно письма были только бумажными. Тем интереснее: купите на почте конверт, сочините письмо друзьям, опустите в ящик и ждите ответа. Можно купить забавных открыток и отправить по почте друзьям из соцсетей, предложив прислать "ответочку".

8. Отпечатать листья

Найдите листья с интересной фактурой, покройте их краской с одной стороны (там, где прожилки) и прикладывайте к бумаге. Выйдет очень необычно! Так же можно поступать с ракушками, камушкам и, веточками. Самые удачные рисунки поместите в рамку. Необычные листья можно сохранить, а потом (когда наконец-то разрешат) сходить с ними на мастер-класс по лепке из глины и сделать блюдо или чайную пару с красивым оттиском.

9. Сплести забор

Если рядом есть речка, нарежьте ивовых прутьев , воткните в землю на даче ряд колышков и сплетите плетень. Скрепляйте прутья с колышками бечевкой. Готовую конструкцию украсьте цветами.

10. Провести оригинальную фотосессию

Создавайте миры для фотосессий, рисуя мелом на асфальте. На море и в космосе, в джунглях и в горах, главное - вместе! Придумывать реквизит и выбирать наряды - отдельное удовольствие.

Летние радости. freepik.com/halayalex

11. Поснимать облака

В облачный день устройте фотоохоту на самые интересные облака. Поиграйте в игру "На что это похоже?". Или задавайте по очереди друг другу задачи: "Угадай, где я вижу силуэт дракона", "А где я вижу силуэт нашей соседки", "А кто найдёт собаку - тому приз!"

12. Устроить летний каток

Купите в строительном магазине 10 метров плёнки потолще. Расстелите её на ровном очищенном месте, полейте водой, добавьте жидкого мыла - и с разбега прокатитесь всем телом. Ну как? Круто же?! Только соблюдайте все меры предосторожности, чтобы не получить травму.

13. Напрятать секретиков

Мы просто обязаны передать этот загадочный ритуал потомкам. Дети, закапывать фантики и разные другие фиговины в землю (покрыв их сначала кусочком стекла), а потом откапывать и смотреть - ужасно интересно! (Не спорьте!)

14. Сходить на пикник

Даже если вы живете за городом и обедаете на открытой веранде, сходить в поход с пикником - особая история. Приготовьте вместе бутерброды, уложите их в корзинку, возьмите термос с чаем и плед. Пришли, поели -и с чистой совестью назад.

Летние радости. freepik.com/freepik

15. Переночевать в палатке

А может быть просто немного посидеть в ней в темноте около дачи. Для более глубоких впечатлении порассказывайте друг другу страшилки как раньше в пионерском лагере!

16. Погулять вечером с фонариком

Обычно дети вспоминают о таком опыте как о приключении. Мир, освещённый фонариком, выглядит и неожиданно, и чуть-чуть таинственно! Вспомните, как Том Сойер со свечой, наткнулся в карстовых пещерах на логово индейца Джо! Нет, мы не отправляем вас гулять ночами по горам, но тропинки в садоводстве или деревне вполне подойдут!

17. Повесить гамак

Что может быть круче и успокоительнее для нервной системы, чем качаться в гамаке! Повесить его можно и на балконе, и на веранде, и даже между деревьями на несколько часов пикника. Передвижной гамак - вообще крутая штука.

Летние радости. freepik.com/freepik

18. Побегать под дождём без зонта

Каждый человек должен испытать удовольствие от тёплого летнего ливня, побегать босиком по лужам с пузырями, промокнуть с ног до головы - а потом переодеться в сухую одежду и выпить горячее какао.

19. Понаблюдать за звёздами в бинокль

Накидайте на траву у дачного дома толстых одеял или спальников, негромко включите подходящую музыку (хорошо идёт что-нибудь "космическое" инструментальное) и, обнявшись, смотрите на небо в бинокль. Сколько радости от падающих звёзд! Как красива Луна... Кто быстрей найдёт Большую Медведицу!

20. Поиграть в ножички

Только не говорите, что вы не делали этого в детстве. Если так - ещё не поздно наверстать! Купите себе и ребёнку небольшие ножички и учитесь эффектно бросать их в землю и в дерево. Развивает глазомер и меткость. А ещё ножиком можно строгать палки!

21. Заварить летний чай

Летние радости. freepik.com/freepik

Отправляйтесь в экспедици по даче и вокруг неё. Ищите смородину, душицу, ромашку, липу, мяту. Растирайте в пальцах, чтобы усидить аромат. Заварите сбор в прозрачном чайнике. Красиво! Вкусно!

22. Сделать домашнее мороженое

Проще всего приготовить его из замороженных ягод - взбить их в блендере с небольшим количеством молока или сливок, залить в специальные формочки (их можно купить в посудных магазинах или заказать по Интернету) - и на 2 часа в холодильник. Вкусно!

23. Собрать букеты из полевых цветов

Анонсируйте семье торжественный обед, сервировка которого потребует букетов. Пусть каждый сначала придумает, в какую ёмкость он поставит свой букет (чтобы потом не мучиться), и можно отправляться в луга и поля.