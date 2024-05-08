Что и как рассказывать детям, чтобы День Победы стал для них родным и близким

Мы привыкли думать, что День Победы - праздник взрослый. Что малышам он непонятен, да и не нужен пока. Так ли всё на самом деле? При правильном подходе 9 Мая - один из главных праздников нашей страны, может стать для ребёнка любимым и долгожданным.

Спасибо деду за победу!

Если мы, взрослые, знаем о войне и далёком 1945 годе очень многое, то нашим детям ещё предстоит об этом узнать. Накануне праздников, как правило, дети задают кучу вопросов - чем важен этот день, как его праздновать и что

будет происходить. Что запомнят и усвоят дети о Великой Отечественной войне и Дне Победы, зависит не только от воспитателей в детском саду и школьных учителей, но в первую очередь от родителей. Итак, что и в какой форме преподнести детям, чтобы праздник был ими понят правильно и запомнился?

Никто не забыт...

Участники шествия "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2015 год. Юлия Плетнёва

Конечно, в первую очередь 9 Мая - это праздник ветеранов, которые прошли всю войну, трудились в тылу или столкнулись с её ужасами в детстве. Потому постарайтесь, чтобы в этот день основное внимание было направлено на тех, кому мы все обязаны очень многим. Если так сложилось, что пожилые родственники, прошедшие горнило Великой Отечественной, живут отдельно от вас, то главное дело этого дня - навестить их и подарить праздник. То, как вы относитесь к своим старикам, будет лучшим примером для ребёнка.

Постарайтесь, чтобы малыш внёс свою лепту. Пусть он нарисует что-нибудь или сам выберет коробку конфет в подарок своим прадедушке и прабабушке. Часто бабушки с дедушками живут в одном городе, а вы - в другом. В таком случае заранее сходите с малышом в магазин и купите открытки для них. Ни телефонные разговоры, ни Интернет не должны заменять нам старую добрую традицию - посылать открытку. Не виртуальную, а настоящую, которую можно потом хранить в заветной шкатулочке дорогих сердцу вещей!

Участники шествия "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2015 год. Юлия Плетнёва

Если вам совсем некого поздравить в этот день, навестите соседа-фронтовика, поздравьте старичка с орденами на груди - принесите ему торт и букет гвоздик. Сходите в парк, где есть мемориал погибшим в войне. Возложите скромный букетик от всего сердца. Потому что этот день не должен смешаться со всеми другими для вашего ребёнка.

Любовь к своим корням

Конечно, в этот день будут звучать воспоминания о войне, о Дне Победы... Ни на одном уроке истории ребёнку не смогут передать всю важность, радость и печаль этого дня. Маленькому человечку этого не объяснить, и для его хрупкой детской души какие-то темы лучше не затрагивать. А вот любовь к своим корням, к истории надо воспитывать. Это повышает его самооценку, наполняет гордостью за свою семью, страну. И он учится быть благодарным.

Цветы, мемориал. CC0

За годы перестройки мы узнали многое, чему нас не учили в советских школах. Например о том, что военная эффективность сталинского СССР была не намного лучше царской России, о том, что десятки миллионов безвинных детей и взрослых были беспощадно и бессмысленно загублены в ГУЛАГе.

Мы ничего не знали, о штрафбатах и заградотрядах, о том, как беспощадно боролись с дезертирами...Шли дискуссии на тему виновности Сталина в войне, на тему того, что он был ничем не лучше Гитлера. В общем, патриотом быть в России становится всё сложнее. Но не смотря на всё это, не стереть из народной памяти - величайшие испытания, акты высочайшего самопожертвования и героизма в дни Войны. Не погружайте его в "тёмные страницы" истории нашего государства. Подрастет, узнает исторический контекст, поймёт что жизнь - штука непростая, тогда и сам сделает выводы.

Чтобы теперь не говорили и какие бы факты не всплывали, а победа в Великой Отечественной Войне - наша слава и гордость. Один из самых главных этапов в истории нашего народа. Нельзя не рассказать ребёнку о подвиге его дедов. Память о войне мы обязаны свято хранить.

Ребята глубже чувствуют и понимают, когда речь идёт об их сверстниках. Поэтому рассказывайте им о подвигах маленьких партизан, простых мальчишках и девчонках, которые шли на фронт или помогали в тылу. Благо, наша великая русская литература представляет нам огромный выбор книг для всех возрастов. Почитайте им "Сын полка" Катаева, "Горячие гильзы" Алексеева, "Маленьких ленинградцев" Карасёва, "Галину маму" Георгиевской, "Сашко" Фадеева, "Андрейку" Паустовского.

Я поведу тебя в музей

Барнаульцы пришли на Мемориал Славы 9 мая 2020 года, несмотря на пандемию. Анна Зайкова

Практически в каждом городе есть свой музей, где можно увидеть военное обмундирование, оружие, походное снаряжение. Самое время туда сходить. Рассказывайте ребёнку всё, что знаете, но не утомляйте цифрами, фамилиями, подробностями. Ему понравится такое путешествие в историю. Одно дело услышать рассказ, другое - увидеть своими глазами, как выглядела "Катюша", во что были одеты наши солдаты. Познакомьте ребёнка с историей боевых наград: за что вручался тот или иной орден, чьи имена останутся в памяти потомков.

Смотрите вместе с детьми старые фильмы о войне. Многие из них светлые и добрые, они показывают, какими смелыми и честными были наши бойцы.

Музей может быть и у вас дома. Догадались, о чём мы? О старых фотографиях, письмах с войны, которые бережно хранит ваша семья, походной фляге деда, его боевых ореденах и памятных медалях и - это всё тоже история! А есть ещё музыкальная история - военные песни! Вслушайтесь, и вы откроете для себя их очарование. Они не только печальные - в них и любовь, и надежда, и вера.

Вспомните: "Выходила на берег Катюша", "С муглянка", "Синенький скромный платочек"... Есть караоке-диск "Песни Великой Отечественной". Согласитесь,такой репертуар для ребёнка лучше, чем увлечение песней "Ты беременна, но это временно".

Салют для победителей

Шествие "Бессмертного полка" в Барнауле 9 мая 2015 года. Анна Зайкова

Праздничный стол можно украсить большой красивой открыткой "С Днём Победы" и букетом цветов. А лучшим подарком будет то, что вся семья в сборе. Наши дети счастливы, когда счастливы мы - взрослые. И если вам непросто добираться до места праздничного салюта, его можно устроить самим. Причём как только стемнеет. Здесь главное - приобрести качественную пиротехнику и соблюдать все правила безопасности.

А когда день закончится и вы начнёте укладывать ребёнка, перед сном хорошо прочитать какое-нибудь светлое произведение. Детям постарше можно читать книги замечательной детской писательницы Валентины Осеевой. Её повести "Динка", "Васёк Трубачев" и множество рассказов и по сей день увлекают и юного, и взрослого читателя: в них говорится и о труде, и о войне, и о дружбе. Вызывают смех, слёзы, восхищение... Полная гамма чувств! А главное - учат тому важному, о чём мы часто забываем в суете будней. Но для этого и нужны праздники. Будьте щедры - подарите их своим детям!



День Победы - это праздник, который заставляет всех вспоминать прошлое. Это один из главных праздников в истории нашего народа, наша слава и гордость. Рассказав ребёнку о Великой Отечественной войне, о подвиге советских людей, вы не только определите отношение ребёнка к миру и к себе, вы научите ребёнка сопереживать чужой беде, гуманности, великодушию. Поведав о великом подвиге наших дедов и прадедов, вы заложите основы патриотизма, всесторонне разовьёте личность.