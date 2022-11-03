Одной из главных осенних премьер ТНТ стало реалити-шоу про отношения «Влюбись, если сможешь». В жаркий Кейптаун на поиски любви отправились 11 участников — 6 парней и 5 девчонок. Здесь, на роскошной вилле, они каждый день выясняют отношения под присмотром психологов и телеведущих — Марины Кравец и Анны Хилькевич.

Главный вопрос реалити — кто из ребят пришёл за искренними чувствами, а кто играет в любовь ради выгоды, а именно — денежного приза. Кое-что об участницах шоу можно было понять ещё на этапе знакомства с ними. Вместе с ТНТ мы выбрали самые интересные факты о девушках, за сердце которых сражаются мужчины.

Эка Арбузова в 16 лет ушла из дома

Реалити-шоу «Влюбись , если сможешь». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Эка Арбузова (её настоящее имя — Эльвира Мамедова) родилась в Грузии, однако почти сразу же после рождения дочери её семья переехала в Россию, в уральский городок Озёрск. В в 16 лет бунтарка ушла из дома, объяснив свой поступок излишней строгостью матери. С тех пор Арбузова нигде особо не задерживается, путешествуя по форумам медитаций и островам.

Виолетта Чиковани 11 лет ждала предложение от парня

Реалити-шоу «Влюбись , если сможешь». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Виолетте 28 лет. Девушка была в отношениях с молодым человеком целых 11 лет, но предложения руки и сердца так и не получила. Победительница конкурсов «Мисс Волгоград» и «Мисс студенчество» стала популярным блогером. Ради подписчиков Виолетта любит записывать провокационные видео и хайповать. Что касается отношений, парни относятся к ней как другу из-за мужского и бунтарского характера. Но на проект Вита пришла, чтобы побеждать. И у неё это получается.

Алина Рюмшина учится на психолога

Реалити-шоу «Влюбись , если сможешь». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Весёлой Алине Рюмшиной легче остальных общаться с психологами проекта, ведь она сама учится на психолога и знает, какой вопрос нужно задать своему визави, чтобы получить нужный ответ. С первым своим парнем она рассталась из-за его карьеры военного и желания все контролировать, со вторым — из-за его мусульманского воспитания и, опять же, строгих запретов.

У Даны Шторм есть дочка , которая сейчас живёт с бабушкой

Реалити-шоу «Влюбись , если сможешь». Пресс-служба телеканала ТНТ.

30-летняя Дана, владелица модельного агентства, ищет не просто мужа, но и хорошего отца для своей дочки, которая, пока мама зарабатывает славу на проекте, живёт с бабушкой в Краснодаре. Дана осталась матерью-одиночкой и открыто говорит о том, что ей не хотелось бы зацикливаться на этом статусе и пропускать что-то важное в жизни, поэтому она приняла решение попросить помощи у родителей и отправиться строить новые отношения.

Мария Панган танцует в команде Егора Крида

Реалити-шоу «Влюбись , если сможешь». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Самая старшая участница проекта — Марии Панган 33 года — ведёт активный образ жизни, летом катается на вейках, зимой — на сноуборде, играет на барабанах и мастерит сумки для собак. Работа у Марии тоже интересная и энергозатратная: она выступает с танцевальной командой Егора Крида. Девушка говорит, что у неё в обычной жизни почти нет времени на то, чтобы построить нормальные отношения, поэтому она и оказалась на проекте.