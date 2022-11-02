2 ноября
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7 фильмов и сериалов об отпуске, которые согреют вас холодной осенью

Как скрасить хмурые осенние будни? Как вариант — представить отпуск своей мечты. Но ещё лучше — посмотреть фильм или сериал, который на время перенесёт вас в теплые края. В нашей подборке — как раз семь таких историй.

Постер сериала "Отпуск".
Постер сериала "Отпуск".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

1. «Отпуск»

Городская семья приезжает на свой любимый курорт — в Геленджик. Но отвлечься от городской суеты не выходит. Дело в том, что супруги Сева и Лариса вот-вот разведутся, поскольку жена устала от глупых выходок партнёра. Их юному сыну Саше не легче: он хочет добиться руки и сердца местной девушки Люси, но выясняется, что у неё уже есть парень.

Кадр из сериала &quot;Отпуск&quot;.
Кадр из сериала «Отпуск».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Отпуск» — отличная семейная комедия про житейские неурядицы и стремление наладить отношения с близкими, несмотря ни на что. Тёплое море, ослепляющее солнце, никаких асфальтовых джунглей — в общем, идеальный симулятор курортный приключений.

2. «Рашн Юг»

Студент из Воронежа Артём теряет голову, встретив на соревнованиях очаровательную Ксюшу. Бесконечно влюблённый, юноша бросает всё и мчит в южный городок, чтобы завоевать её сердце. Но есть проблема — у Ксюши уже есть ухажеры. И какие! За право встречаться с ней борются красавчик-моряк и харизматичный полицейский. Сможет ли Артем бросить им вызов?

Кадр из фильма&quot;Рашн Юг&quot;.
Кадр из фильма"Рашн Юг".
Пресс-служба телеканала СТС.

Авантюрный сюжет, немного ромкома и, конечно же, колорит русского юга — идеальный рецепт для фильма на вечер. В качестве бонуса — отличный дуэт Стаси Милославской и Семёна Трескунова.

3. «Вики Кристина Барселона»

Лучшие подруги Кристина и Вики прилетают на каникулы в Испанию. Девушки без ума от солнечной Барселоной и планируют остаться тут на лето. Однажды, гуляя по городу, они заходят на выставку искусств, где встречают обаятельного художника Хуана Антонио. После короткой беседы он предлагает Вики и Кристине провести выходные вместе. Внезапное знакомство вот-вот перерастёт в любовный треугольник…

Кадр из фильма &quot;Вики Кристина Барселона&quot;.
Кадр из фильма «Вики Кристина Барселона».
kinopoisk.ru

Этот фильм занимает почётное место в поздней фильмографии Вуди Аллена. А ещё это отличный тур по столице Каталонии! Каждый кадр с летней Барселоной хочется распечатать и повесить на стену.

4. «На страже пляжа»

Денис Дубов — смельчак, каких поискать. Он — чистильщик: Денис занимается «уборкой» мест преступления, избавляясь от следов убийств. В какой-то момент он вынужден «залечь на дно» в тёплых южных широтах. Но покой длится недолго: Дубова начинают подозревать в убийстве, и чтобы очистить своё имя, ему придётся потягаться с местным криминалитетом.

&quot;На страже пляжа&quot;.
«На страже пляжа».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Авторы шоу решили поженить курортную комедию с детективом и не прогадали. Пляжная романтика здорово дополняет лихо закрученный сюжет, а в центре всего этого — отличный перформанс Антона Филипенко из «Проекта «Анна Николаевна».

5. «Белый лотос»

Молодые супруги, одинокая миллионерша с прахом своей матери, странноватая семейка — эти и другие люди приезжают в элитный отель на Гавайях, чтобы развеяться и на время забыть о городской суете. Но что-то идёт не так. С постояльцами гостиницы начинают происходить странные вещи, а её сотрудники начинают сходить с ума от поведения своих клиентов.

Кадр из сериала &quot;Белый лотос&quot;.
Кадр из сериала «Белый лотос».
kino-teatr.ru

О том, что курортная история закончится убийством, авторы сообщат нам в самом начале. Но интрига тут не главное. Главное — сатира на социальное неравенство, в которой богатые невротики пытаются сбежать от тревог и суеты, но выходит так себе. А летний сеттинг — всего лишь приятное украшение истории.

6. «Любовь в жаркие недели»

Чего люди ждут от отпуска? Конечно же, незабываемых приключений и ярких эмоций! За этим в Турцию приехали три супружеские пары, которых поселили в соседних номерах отеля. Первая отмечает медовый месяц, вторая пытается зачать ребёнка, а третья проводит отпуск в компании капризной тёщи.

Кадр из сериала &quot;Любовь в жаркие недели&quot;.
Кадр из сериала «Любовь в жаркие недели».
premier. one

В декорациях летнего курорта встретились главные звёзды современных комедий и юмора: Зоя Бербер («Реальные пацаны»), Роман Попов («Полицейский с Рублевки»), Маруся Климова («Мылодрама»), а также Олег Верещагин и Гарик Петросян, а значит будет смешно.

7. «На обочине»

Писатель-лузер Майлз решает развеяться и срывается в дорожное путешествие. Его компаньоном становится Джек, лучший друг и некогда успешный актер. Джек скоро вступит в брак и хочет приятно провести последние деньки холостяцкой жизни. Ну, а Майлз обожает вино и планирует заскочить в парочку виноградников Калифорнии.

Кадр из фильма &quot;На обочине&quot;.
Кадр из фильма «На обочине».
kinopoisk.ru

Тёплое роуд-муви Александра Пэйна — лишнее напоминание, что за яркими впечатлениями не обязательно ехать за тридевять земель. Короткое дорожное приключение может стать и памятным, и даже судьбоносным.

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