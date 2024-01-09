"Что вы несёте?": Гоман и Суржикова в финале шоу "Суперстар!"поквитались с Сергеем Соседовым за все обиды

На канале НТВ перед самым Новым годом завершился финал четвёртого сезона шоу "Суперстар!". На протяжении девяти недель звезды 1980 и 1990-х по-новому раскрывались для зрителей и членов жюри, не боясь рисковать и экспериментировать. Финалистами стали только мужчины - Алексей Глызин, Феликс Царикати, Кай Метов и Игорь Наджиев. Победитель определялся путём тайного голосования, а страсти кипели всю передачу. Например, некоторые участники напоследок решили высказать Сергею Соседову всё, что они о нём думают.

Сначала о соревновании. К финалу расстановка сил была такая: лидирующие позиции занимали Алексей Глызин и Игорь Наджиев - у них было по 66 баллов. С разницей в два балла за ними расположились Кай Метов и Феликс Царикати.



По правилам проекта, если два претендента на победу получали одинаково высокие оценки, то дополнительные два балла имела право выставить ведущая шоу Лолита Милявская. По итогам выступлений высший балл - восемь - получил только Царикати, по семь баллов судьи выставили Глызину и Метову, а Наджиеву присудили шесть баллов. После суммирования оценок за все девять выпусков победителем четвёртого сезона стал Глызин, второе место разделили сразу два участника - Наджиев и Царикати, а третье занял Метов.

Шоу "Суперстар! 4". Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар! 4". Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар! 4". Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Суперстар! 4". Пресс-служба телеканала НТВ.

Отметим, что эти результаты вызвали негодование у многих зрителей шоу. Судя по комментариям в соцсетях, главными любимчиками зрителей в сезоне были Алексей Гоман и Игорь Наджиев.



Концертные номера были расцвечены участием в них ранее выбывшими участниками. Например, Алексею Гоману вышел на сцену вместе с победительницей прошлого сезона Ольгой Зарубиной. Судейская бригада была рада вновь увидеть их на сцене, но Сергей Соседов и в этот раз нашёл к чему придраться. Гоман, по признанию музыкального эксперта, стал его главным разочарованием на шоу.

Шоу "Суперстар! 4". Пресс-служба телеканала НТВ.

Услышав мнение члена жюри, Гоман незаметно показал ему неприличный жест, а когда Соседов заявмл, что такая реакция певца на критику недопустима, Гоман решил ответить: "Я так реагировал только на ваши замечания, Сергей. На вас нельзя обижаться. Что вы несёте? У меня к вам всегда было особенное отношение, и я всегда себя ругал за это. Но в этом шоу я избавился от всякой толерантности и терпения по отношению к вам. Сергей, вы для меня не авторитет, мне неинтересно, что вы говорите". В ответ на свой выпад Соседов заявил, что такое поведение певца говорит о невысокой культуре.

Шоу "Суперстар! 4". Пресс-служба телеканала НТВ.

Ещё одной участницей "Суперстара!", которая не стала терпеть критику Соседова стала Екатерина Суржикова. Она выступала с Александром Айвазовым и жюри традиционно делилось своими впечатлениями от номера. Сергей Соседов похвалил Айвазова за правильную подачу и сильное исполнение, а к Суржиковой у него нашлись претензии. "Прости меня, но ушла из тебя восторженность, вдохновенность. Ты смотришь всё время в пол, но нет полёта, а без этого артиста не существует. Пусть эти качества останутся в тебе как в человеке, а сцена уже ушла от тебя", - заявил Соседов.

Шоу "Суперстар! 4". Пресс-служба телеканала НТВ.

Его высказывания задели певицу, и впервые она решила ответить на критику, хотя ранее молча выслушивала замечания судей. Суржикова напомнила члену жюри, что она уже покинула проект: "Ты же меня уже осудил, ну хватит, пожалуйста. У нас скоро Новый год, давай его по-человечески встретим".

Стоит заметить, что с Сергеем Соседовым на НТВ не продлили контракт на ведение ток-шоу "За гранью", поэтому сложно сказать, примет ли он участие в следующем сезоне "Суперстара!". С одной стороны, он был настоящей занозой для участников, с другой - всем надоели его придирки, а мотивация его оценок выглядела очень странно.