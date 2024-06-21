Чтобы помнили: 13 великих советских фильмов о войне

В дни начала Великой Отечественной войны на экранах по традиции показывают многие военные фильмы. Но к современным фильмам у зрителей много претензий - и сняты без души, и лица у актёров холёные, и гимнастёрки с ватниками чистенькие, и сюжеты какие-то надуманные... Самыми пронзительными, конечно, являются те, что сняты советскими режиссёрами, которые не понаслышке знали, что такое война.Вспоминаем, как создавались самые знаменитые фильмы.

Трудно представить, что некоторые из этих картин, составляющих ныне гордость отечественного кинематографа, с трудом пробивались к зрителям.

"Жди меня" (1943)

В самом начале Великой Отечественной войны Константин Симонов, будучи на даче у Льва Кассиля в Переделкине, практически за один присест написал своё самое известное стихотворение "Жди меня", посвящённое любимой женщине - актрисе Валентине Серовой. В начале 1942 года стихотворение опубликовала "Правда", а потом...



Эти строчки заучивались наизусть на фронте и в тылу, эти строчки печатались во всех фронтовых газетах и постоянно звучали по радио. В 1943 году режиссёры Александр Столпер и Борис Иванов решили снять фильм по мотивам произведений Симонова. Он сам придумал сценарий - историю о лётчике Ермолове (Борис Блинов), который должен попасть в тыл к немцам, чтобы выполнить важное задание. Дома у Ермолова остаётся жена Лиза (Валентина Серова), и она всегда будет ждать своего возлюбленного... Примечательно, что в том же 1943-м, через три года после знакомства, Серова и Симонов официально узаконили свои отношения.

"Два бойца" (1943)

"В бой идут одни "старики". kinopoisk.ru

Лучше всего об этом фильме сказал режиссёр Всеволод Пудовкин в 1943 году: "Сюжет картины чрезвычайно прост. Два бойца - один кузнец с Урала (Борис Андреев), другой - сварщик из Одессы (Марк Бернес) - соединены дружбой, чудесной, глубокой, нежной и преданной, такой, какая часто возникает между хорошими людьми в тяжёлой военной обстановке... Она напоминает дружбу юношей-школьников, верящих в себя и друг в друга и в свою будущую счастливую жизнь. Уже этот органический, глубокий оптимизм, расцветающий в тяжёлом военном труде, по-моему, составляет первую прекраснейшую удачу картины". Отдельного упоминания заслуживают песни, звучащие в фильме,- "Тёмная ночь" и "Шаланды, полные кефали" в исполнении Марка Бернеса. После выхода картины их пела вся страна.

"Небесный тихоход" (1945)

"Небесный тихоход". Скриншот.

Три друга, лётчики-офицеры, поклялись не любить до конца войны. Однако по службе знакомятся с лётчицами женской эскадрильи. И друзья один за другим начинают расставаться со своими принципами... Между прочим, после съёмок в этом фильме актёр Николай Крючков (Булочкин) развелся со своей первой женой, актрисой Марией Пастуховой. Вскоре после этого он узаконил отношения с Аллой Парфаньяк, которая сыграла в "Тихоходе" журналистку Петрову. Профессора медицины сыграла Фаина Раневская, но после реставрации ленты в 1970 году великая актриса, увы, "заговорила" чужим голосом. А ещё в фильме звучат песни, полюбившиеся нескольким поколениям, - "Перелётные птицы" и "Пора в путь-дорогу".

"Молодая гвардия" (1948)

Экранизация первой редакции романа Александра Фадеева и лидер советского кинопроката 1948 года, "Молодая гвардия" открыла путь в кинематограф целой плеяде молодых актёров - Вячеславу Тихонову и Инне Макаровой, Нонне Мордюковой и Сергею Гурзо... Говорят, что актёрам тяжелее всего было работать над сценой казни молодогвардейцев. Она снималась глубокой ночью и, по воспоминаниям Клары Лучко, именно у того шурфа в Краснодоне, куда сбрасывали ребят. На съёмки пришли тысячи людей, которые лично знали молодогвардейцев, и когда Владимир Иванов, игравший Олега Кошевого, произносил свою речь, местные жители плакали.

"Летят журавли" (1957)

Кадр из фильма "Летят журавли". kinopoisk.ru

Чуть ли не самый известный советский фильм снимали шесть месяцев. Во время работы над этой лентой Алексей Баталов получил тяжёлую травму. В эпизоде с солдатом, которого он бьёт по лицу, чтобы привести в чувство, оба артиста не удержались и упали. Баталов упал на острую ветку, которая разодрала ему лицо до кости. Артиста увезли в реанимацию, наложили швы, затем он долго лежал в больнице. Съёмки, естественно, временно приостановили. А Татьяна Самойлова во время съёмок заболела туберкулёзом (в лёгкой стадии). Каждые три часа ей кололи инъекции. Что же касается эпизода, когда Вероника в дыму идёт по лестнице в разбитый дом, то Самойлова и вовсе потеряла сознание. И опять съёмочной процесс пришлось останавливать...



Успех картины был ошеломляющим - "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля в 1958 году, первый приз Высшей технической комиссии Франции, две номинации на награду Британской киноакадемии в категориях "Лучшая иностранная актриса" и "Лучший фильм".

"Чистое небо" (1961)

Лётчик-испытатель Астахов (Евгений Урбанский), Герой Советского Союза, во время войны попадает в плен. После войны вернувшегося героя исключают из партии, увольняют с работы и лишают правительственной награды. Долгие годы герой не имеет возможности вернуться к своей профессии.

Лучший фильм 1962 года (по опросу читателей журнала "Советский экран") в середине 1970-х оказался "на полке" и почти не демонстрировался по ТВ. В ленте Григория Чухрая прослеживалась тема сталинского послевоенного террора, что не соответствовало настроениям партийной элиты того времени. 0 значении фильма "Чистое небо" для советского кино вспомнили в середине 80-х, и с тех самых пор картина является одним из украшений праздничной майской телесетки.

"Иваново детство" (1962)

"Иваново детство". Кадр из фильма.

Фильм - экранизация рассказа Владимира Богомолова, написанного в 1957 году. Режиссёр Андрей Тарковский очень хотел, чтобы капитана Холина сыграл Владимир Высоцкий. Тот согласился пройти кинопробы, однако худсовету Высоцкий категорически не понравился, и в результате роль досталась Валентину Зубкову. Ивана сыграл юный Николай Бурляев, который уже снимался в кино - в дипломной работе Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь". Работа над картиной продолжалась пять месяцев. Она вышла на советские экраны в июне 1962-го. В августе того же года фильм завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва святого Марка".

"Женя, Женечка и "катюша" (1967)

Владимир Мотыль написал сценарий к фильму в соавторстве с Булатом Окуджавой. В 1989 году Владимир Яковлевич вспоминал: "Я был горячим поклонником его творчества. Ещё будучи с ним незнаком, я взахлёб прочитал его повесть "Будь здоров, школяр", и её интонации, её мягкий юмор и её истинная правда о войне на фоне героических публикаций меня навела на идею сюжета о школьнике-интеллигенте, который попадает на войну, и всё время у него всё невпопад. И там должна вспыхнуть какая-то любовь, которая даже может обернуться трагедией, ведь это всё-таки война, и он даже может быть виновником этой трагедии". Роль Жени Колышкина исполнил 26-летний Олег Даль, а полковника Караваева - Марк Бернес, для которого "Женя, Женечка и "катюша" - последняя актерская киноработа.

"Проверка на дорогах" (1971)

У фильма Алексея Германа непростая судьба. После того как работа над лентой была завершена, попытки выпустить "Проверку на дорогах" в кинопрокат оказались безуспешными. Чиновники из Госкино СССР обвинили картину в дегероизации народного сопротивления врагу во время Великой Отечественной войны, главный конфликт был назван фальшивым, а режиссера "уличили" в незнании реалий партизанской жизни. В результате фильм положили "на полку". Зато во второй половине 1980-х картину ждал триумф - признание критиков и зрителей, Государственная премия СССР, награды фестивалей в Югославии и Австралии.

"...А зори здесь тихие" (1972)

Фильм "А зори здесь тихие" kinopoisk.ru

Девушки-зенитчицы из фильма Станислава Ростоцкого, созданного по повести Бориса Васильева, стали поистине народными героинями. Самыми сложными сценами для молодых актрис были сцены на болоте. Съёмки длились по 12 часов, да и было откровенно страшно - болото-то настоящее. Снимались в водолазных костюмах. Интересно, что Ростоцкий тоже надевал костюм и вместе с актрисами окунался по самую шею. Такими же сложными оказались съёмки эпизода в бане. Актрисы отказались обнажаться, но режиссёр убедил их, что сцена необходима по смыслу: "Девочки, мне надо показать, куда попадают пули. Не в мужские тела, а в женские, которые должны рожать".

"Освобождение" (1969-1972)

"Освобождение". Скриншот.

Киноэпопея Юрия Озерова, снятая по сценарию Юрия Бондарева и Оскара Курганова, состоит из пяти частей - "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм". Сталин (Бухути Закариадзе) предстает как Верховный главнокомандующий, однако в сценарии никакого главкома не было и в помине. Все эпизоды с Иосифом Виссарионовичем Озеров снимал исключительно на свой страх и риск. Но интуиция не подвела режиссёра: появление в фильме генералиссимуса вызвало одобрение у представителей Госкино и у ветеранов, которые на каждом просмотре картины приветствовали экранного вождя аплодисментами. А на роль Георгия Жукова был приглашён Михаил Ульянов. Этот выбор получил одобрение маршала, с которым актёр, кстати, виделся только один раз, и то мимоходом...

"В бой идут одни "старики" (1974)

История этого фильма началась тогда, когда маленький Лёня Быков решил стать лётчиком. Он несколько раз пытался поступить в лётную школу, но его не зачисляли по состоянию здоровья и из-за маленького роста. Впрочем, мечта о небе не умерла, и в конце 1960-х Быков вместе со сценаристами Евгением Оноприенко и Александром Сацким написал историю о боевых буднях "поющей" эскадрильи... В 1974 году фильм вышел на экраны, сразу же стал одним из лидеров проката, а знаменитую "Смуглянку", написанную композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым ещё в 1940 году, запел и млад и стар.

Леониду Быкову пришлось потрудиться, чтобы убедить начальство киностудии имени Довженко взять на роль техника Макарыча Алексея Смирнова на роль Макарыча. Главным аргументом стали пять боевых наград артиста, среди которых два ордена Славы.

"Они сражались за Родину" (1975)

"Они сражались за Родину". Скриншот.

Фильм Сергея Бондарчука снят по роману Михаила Шолохова. Действие фильма происходит летом 1942 года на юге России в преддверии Сталинградской битвы и рассказывает о жизни стрелкового отряда. "Они сражались за Родину" стал последним фильмом Василия Шукшина (Лопахин). 2 октября 1974 года, в период съёмочного процесса, актер скоропостижно скончался. В 1976 году на XX МКФ в Карловых Варах картина получила награду Союза антифашистских борцов Чехословакии.

"Иди и смотри" (1985)

В 1985-м режиссёр Элем Климов предложил зрителю новый взгляд на войну - реалистичную ленту "Иди и смотри". Эта история о белорусском подростке, помогающем партизанам, вызвала самый широкий общественный резонанс как в СССР, так и на Западе (говорят, что сам Квентин Тарантино назвал "Иди и смотри" лучшим фильмом о Второй мировой войне). Для юного дебютанта Алексея Кравченко съёмки стали настоящим испытанием - из киноэкспедиции, по словам актёра, он вернулся стариком: "Мне казалось, что даже мои волосы поседели, от пережитого я чувствовал себя намного старше своих сверстников".