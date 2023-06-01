1 июня
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Давид Манукян сыграл потустороннего вестника в продолжении сериала "Здравствуйте, вам пора!"

Сегодня, 1 июня, в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера второго сезона сериала "Здравствуйте, вам пора!" - истории о мужчине, который становится вестником смерти на грешной Земле. В продолжении в качестве актёра дебютирует певец и блогер Давид Манукян, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Сериал "Здравствуйте, вам пора!".
Сериал "Здравствуйте, вам пора!".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Сериал рассказывает о потусторонних вестниках Паше (Михаил Тарабукин) и Насте (Лиза Моряк), которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет. Тайно от руководства они живут обычной человеческой жизнью и даже мечтают снова стать смертными, чтобы завести детей. Конкурент Паши - Пётр (Давид Манукян) - очень недоволен успехами ребят и пытается помешать реализовать им свои планы. Да и люди, которых надо вернуть в жизнь или привести на землю впервые, не очень-то готовы слушать советы вестников.

Сериал &quot;Здравствуйте, вам пора!&quot;.
Сериал "Здравствуйте, вам пора!".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

"Я с детства мечтал сняться в кино, поэтому с большим удовольствием работал на площадке. Готовиться я начал задолго до начала съёмок: занимался актёрским мастерством, речью, учил текст, вживался в роль. Мой герой - амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этими ощущением я приходил на съёмочную площадку", - рассказал Манукян.

В проекте также сыграли Денис Прытков, Алёна Хмельницкая и Александр Яцко.

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