21 февраля
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Александр Рогов.
Новый ведущий "Модного приговора" отмечает 10-летие работы на СТС

Денис Шведов спасёт Россию от супергероев со странностями

22 февраля в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера комедийного шпионского сериала "Красный 5". Как и недавний весьма качественный сериал "Короче, план такой", проект с Гошей Куценко, Денисом Шведовым и Романом Курцыным в главных ролях исследует тему спецслужб через призму авантюрной комедии.

Сериал "Красный 5".
Сериал "Красный 5".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere

Спецагент Александр Бекешев (Денис Шведов) - профессионал высочайшего уровня, он один стоит десяти подготовленных бойцов. Бекешев мастерски владеет почти любым видом огнестрельного и холодного оружия, умеет убивать голыми руками и даже без помощи рук. На последнем задании он несколько переусердствовал, и поэтому его отправили в отставку.

Жить на "гражданке" Бекешев не умеет: он страдает крайней подозрительностью и попадает из-за этого в нелепые истории. Но внезапно его навыки оказываются вновь нужны: его бывший начальник предлагает ему должность в конторе, которая отлавливает сбежавших из лабораторий КГБ преступников с суперспособностями.

Сериал &quot;Красный 5&quot;.
Сериал "Красный 5".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere
Сериал &quot;Красный 5&quot;.
Сериал "Красный 5".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere
Сериал &quot;Красный 5&quot;.
Сериал "Красный 5".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Premiere

Вместе с хакером по прозвищу Бабуля он вынужден ловить очень странных преступников: профессор Ядозуб травит людей ядами, изготовленными из собственного тела, а обольстительная героиня Юлии Зиминой касанием сводить мужчин с ума. Буквально. Теперь эксцентричному дуэту предстоит спасать родину от суперзлодеев, параллельно попадая и выкручиваясь из нелепых ситуаций, которые они, зачастую, сами же и создают.

Пародии на фильмы про спецагентов часто держатся на обаянии центральных персонажей (Жан Дюжарден и Роуэн Аткинсон не дадут соврать!), поэтому от мастерства Дениса Шведова и Романа Курцына будет многое зависеть. Но им крутых мужиков не впервой, поди и в этот раз справятся.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость