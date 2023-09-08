Дмитрий Шепелев приглашает собраться "В кругу друзей"

Юрий Куклачёв с сыном, Евгения Крюкова с супругом, Евгений Папунаишвили с дочерью, а также Маша Распутина, Елена Николаева, Иван Агапов, Родион Газманов, Валерий Николаев расскажут о том, как подружились со своими питомцами и какие сюрпризы каждый день им преподносят их четвероногие и пернатые члены семьи. Телезрители узнают всё из первых уст, а поможет им в этом ведущий программы - Дмитрий Шепелев.

Зрителей ждёт масса полезной информации. В каждом выпуске будут тематические рубрики с опытными экспертами. Профессионалы своего дела - фелинологи, грумеры, зоологи, иппотерапевты, кинологи, зоопсихологи, юристы и даже эксперты по моде для животных - поделятся своим опытом и раскроют множество секретов, о которых зрители и не подозревали. А ещё будут эксклюзивные истории о танцующей собаке, поющей козе, самом умном попугае жако Грише и читающей стихи вороне Карлуше.

"В кругу друзей". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В программе также расскажут о "работе" собак: ноузворке ("математика" для собак), о буднях собак-поводырей, спасателей и собак сотрудников МВД. В рубрике "Хочу завести" звёзды поведают о тонкостях ухода за своими животными, а ещё телезрителям выпадет возможность приютить питомца, оставшегося без хозяина.

"Всё началось с того, что я сказал: "У меня собаки дома одни сидят, давайте что-нибудь придумаем, чтобы я мог на работу приходить с ними". Мне ответили: "Нет проблем!". И вот я теперь "В кругу друзей". Как легко догадаться из названия, это программа о людях и о животных, о которых мы заботимся, которые живут вместе с нами, по соседству, или в дикой природе, о том, как найти с ними общий язык, как о них заботиться и как оставаться друзьями. Мне кажется, очень важная программа и, наверное, самая искренняя, из тех, что я когда-либо вёл. Мои слова могут показаться сейчас высокопарными, но это программа о любви, потому что рядом с животными мы - настоящие: всегда видно, к кому животные тянутся, кто искренен, а кто не очень. Животные, как и дети - это неподдельная и чистая любовь", - делится впечатлениями от работы Дмитрий Шепелев.