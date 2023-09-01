Знакомые всё лица: в эфир возращается шоу "Голос. Уже не дети"

В эфир Первого канала возвращается вокальный конкурс "Голос", который не только вернёт в кресла наставников Пелагею и Диму Билана, но и пригласит в шоу юных победителей прошлых лет. Никаких преференций они не получат, а заново пройдут отбор на общих основаниях.

Зрители помнят, что в 11-м сезоне взрослого "Голоса" победителем стала 19-летняя Виктория Соломахина из команды Полины Гагариной, которая штурмовала Олимп ещё в детском "Голосе". Вероятно, её настойчивость вдохновила продюсеров шоу на то, чтобы устроить новый сезон в формате "Всех звёзд". В слепых прослушиваниях себя снова попробуют Ярослава Дегтярёва, Данил Плужников, Олеси Казаченко, Аделия Загребина и многие другие.

Шоу "Голос. Уже не дети". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос. Уже не дети". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос. Уже не дети". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос. Уже не дети". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос. Уже не дети". Пресс-служба Первого канала. Шоу "Голос. Уже не дети". Пресс-служба Первого канала.

Что из этого получится - главная интрига шоу. Потому что это испытание абсолютно для всех. Зрителей, у которых снова будет разрываться сердце за любимчиков. Победителей проекта, которые выигрывали шоу почти 10 лет назад, а теперь снова должны доказывать право на место под солнцем.

Шоу "Голос. Уже не дети". Пресс-служба Первого канала.

"Это ты?! Да лааааадно!" - примерно так встречают почти каждого "знакомого" участника наставники. Оно и понятно: и визуально, и вокально перед ними уже совсем другие люди. Вчерашние малыши вернулись в "Голос" басовитыми мужичками в костюмах, а малышки - в коктейльных платьях с декольте.

Есть в новом сезоне ещё одна интрига. Противостояние заложено не только на уровне участников и победителей разных сезонов, но и на уровне тренеров. Никогда ещё рядом друг с другом в "Голосе" не сидели Пелагея и Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид. Можно не сомневаться, что даже при натужных улыбках они будут доказывать своё первенство.