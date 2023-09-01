Светлана Хоркина расскажет о том, какую высокую цену заплатила за свои медали

В субботу, 2 сентября, гостьей нового выпуска шоу "Секрет на миллион" станет Светлана Хоркина. Олимпийская чемпионка расскажет, какую высокую цену заплатила за золотые медали, как решилась стать мамой в 40 лет и что может довести её до слёз.

Светлану Хоркину называют королевой брусьев, и это неофициальное звание абсолютно заслуженное. Элементы, которые выполняла спортсменка на пике своей спортивной карьеры, иной раз просто поражали. Однако за эффектными выступлениями стояли многочасовые тренировки и строжайший режим, которые не могли не обернуться проблемами со здоровьем. В студии шоу Светлана откровенно расскажет о том, какую высокую цену заплатила за за успехи в профессиональном спорте.

Несмотря на блестящую карьеру, Светлана смогла состояться не только в спорте, но и в семье. У неё есть два сына, причём младшего Олимпийская чемпионка родила уже в 40 лет. Ведущей "Секрета на миллион" Хоркина объяснит, как решилась стать мамой второй раз, с какими проблемами сталкивалась в процессе воспитания сыновей и хотела бы, чтобы они пошли по её стопам, или нет.

"Секрет на миллион". Светлана Хоркина. Пресс-служба телеканала НТВ.

Профессиональный спорт давно позади - спортсмены выходят на пенсию довольно рано - но Светлана без дела не сидит. Она прекрасно выглядит и ведёт активный образ жизни, который помогает ей оставаться в тонусе. В студии телешоу Хоркина расскажет, кто дарит ей бриллианты и к кому она спешит возвращаться по вечерам. Кроме того, Светлана откровенно поделится своими соображениями о будущем российского спорта.