Стало известно, кто заменит Пригожина в программе "Звёзды сошлись"

"Конечно, я был знаком с проектом, видел выпуски с разными ведущими, но когда мне поступило предложение стать новым ведущим программы "Звёзды сошлись", то с большим любопытством пересмотрел уже с другой точки зрения и понял, что готов с радостью присоединиться к команде. Плюс возможность поработать с Лерой Кудрявцевой, конечно, сыграла роль. Она большой профессионал. Несколько лет назад мы пересекались с ней на одном мероприятии, у нас много общих друзей, но вместе никогда не работали. И когда впервые встретились на съёмочной площадке, Лера, как мне показалось, сделала всё, чтобы помочь мне. Она хороший человек, это понимаешь сразу. Я почувствовал добрую, позитивную энергию и от команды, и от проекта в целом: хочется привнести в программу частичку себя. Конечно, есть некоторые технические моменты, на которые я буду обращать внимание при подготовке к съёмкам, но импровизация и живой диалог - самое ценное в кадре", - говорит Тимур Еремеев.

Тимур Еремеев ранее был ведущим таких программ Первого канала, как "На самом деле", "Семейные тайны" и "У нас все дома". Это не первый трансфер лиц Первого канала на НТВ. Ранее Надежда Бабкина, которая много лет вела программу "Модный приговор", перешла на НТВ и стала ведущей аналогичной передачи "Модный vs народный".

Программа "Звёзды сошлись" выходит на НТВ с 2017 года. Это место встречи самых ярких представителей эстрады, кино, сферы искусства и других творческих профессий. Каждую неделю по воскресеньям в центре дискуссии может оказаться всё, кроме политики. То, о чём говорит вся страна - от новой фотосессии известной балерины до свадьбы или развода знаменитости.