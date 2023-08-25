За что Олег Солнцев оплатит покупки самым эрудированным покупателям программы "НашПотребНадзор"

Потребительский проект "НашПотребНадзор", который доказывает, что наша жизнь действительно может быть удобной, долгой и безопасной, возвращается в телеэфир с новым сезоном. В каждом выпуске автор и ведущий программы Олег Солнцев рассказывает, как не попасться на уловки мошенников, обличает виновных и на ярких примерах объясняет, как отличить качественную продукцию от низкосортной.

В новом сезоне команда проекта продолжит делиться с телезрителями результатами экспертиз, раскрывающих тайну состава продуктов. Под прицел экспертов лучших лабораторий страны попадут как традиционные товары, такие как масло, колбасы, пельмени и многое другое, так и те продукты, которые на прилавках появились относительно недавно, например, растительные продукты с репутацией "ЗОЖных", морепродукты и сладкие напитки. Ещё программа сделает упор на проверке эконом-брендов: означает ли, что товары по низкой цене и качеством ниже? Спойлер: результаты проверок приятно удивили редакцию.

"НашПотребНадзор". Пресс-служба телеканала НТВ.

Несмотря на непростую международную обстановку, программа сохраняет контакт с европейскими кулинарами, рестораторами, фермерами, а, значит, зрители увидят то, что многие считают самым забавным - дегустации иностранными специалистами российской еды и их субъективная оценка привычных нам продуктов.

"Всех деталей о новой сезоне раскрывать не буду, но съёмочную группу "НашПотребНадзор" и меня лично можно будет чаще встретить в обычном супермаркете у дома. И мы там будем не просрочку искать, а оплачивать покупки самых эрудированных покупателей. У зрителей, которые внимательно смотрят мою программу, появится реальный шанс пополнить бюджет, обменяв знания на деньги", - интригует Олег Солнцев.